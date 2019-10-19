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回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17聯合報 記者游明煌／即時報導

新北市長侯友宜說，象鼻岩的問題，一直都由新北市政府跟瑞芳區公所維管當中，不是三不管地帶，是新北市政府在管理的，當然這段時間因為在申請地質景觀保護的過程，我們不斷立告示牌，透過消防局、海巡署、區公所等去勸說，因為在勸說的過程當中，遊客越來越多，有些部分是照顧不到的地方，「一定要把安全做好」。

侯友宜表示，我們會盡全力把安全做好，有立告示牌，也有去勸說，以後考慮要拉警戒線，希望大家一起維護象鼻岩地質景觀，更重要的是保護來參觀民眾的安全，其實市政府都有一直在管理當中，沒有三不管。

由於野柳地質公園有豐富地質景觀，女王頭聞名國內外，是國際知名旅遊景點，長期以來在岸邊有畫設「紅色警戒線」。侯友宜被問到象鼻岩能否比照辦理保障遊客的安全？他說，這部分會整體來考量，把安全工作做得更完美。

聯合報今天熱議題專題報導新北瑞芳的象鼻岩，網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命，不時出現為拍好鏡頭，險象環生的畫面，讓人捏一把冷汗。但這處台灣本島唯一的海蝕拱特殊地，多年來因中央、地方互踢皮球，遊客安全及景觀維護，成了灰色無人管地帶。

深澳漁港旁的深澳岬角有小野柳之稱，擁有多樣的特殊地形地貌，包括象鼻岩、酋長岩、河童岩等，其中象鼻岩以造型神似大象鼻子入海的樣貌得名。早年有軍隊駐守，2000年後國防部陸續裁軍，假日吸引大批遊客造訪。

由於無人管理加上地形險惡，遊客搏命攀登礁岩險象環生，第二岸巡隊統計，近3年有8件救援，其中二人落海救不回來，上月才又發生民眾在象鼻岩頂墜海死亡案。

基隆市長侯友宜說，象鼻岩一定要把安全做好，擬拉警戒線。記者游明煌／攝影
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基隆市長侯友宜說，象鼻岩一定要把安全做好，擬拉警戒線。記者游明煌／攝影
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象鼻岩侯友宜
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