新北板橋站周邊傳異味 環境稽查組出動追出油廠汙染

2019-10-19 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



稽查人員正以科學儀器檢測各地異味數值。圖／環保局提供 分享 facebook

成軍不久的新北市環境稽查重案組出擊，今宣布查獲新北板橋火車站附近異味來源是觀光街信成油廠，前後僅花費2小時。業者表示平日作業沒有類似情況，可能是水洗設備故障引起，已停止作業並請廠商檢修。業者涉違反空氣汙染防治法，最高可罰500萬，環保局已要求業者未改善成不得復工。

業者表示， 平常作業沒有那麼重的味道，工廠內的癡呆本來就比較重，沒有注意到設備故障，讓異味逸散在空氣中飄出，才會出現汙染。他們平日作業不會出現燒焦味，研判是水洗設備故障造成汙染，將請設備廠商盡快檢修，修復前也願意配合停止作業。

昨天下午3點多，環保局接獲民眾通報板橋火車站一帶聞到明顯刺鼻酸味，異味範圍極廣，才掛牌不久的環境稽查重案組由環保局通知後出擊，利用直讀式快篩科學儀器調查，先檢測數值及風速風向分析汙染來源方向，再展開搜查。

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當時縣民大道附近也發現有相同異味，範圍過大難以依照傳統查汙方向調查，透過儀器檢測發現民大道及觀光街口數值反應明顯較高，研判是附近廠商排出汙染，動員人力追查後，最後在觀光街信成麻油工廠外聞到明顯麻油燒焦異味，氣味偵測器量測數值達19，超過一般餐飲油煙異味4到5倍。