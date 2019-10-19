師生自己種安心蔬菜 板橋大遠百開賣

2019-10-19 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市教育局今趁板橋大遠百周年慶，在1樓廣場舉辦「新北小農夫市集」，開賣師生親自種植的安心蔬菜和自製農產品，新北市副市長謝政達到場支持在地有機小農及健康環保的飲食，活動與周年慶檔期合作集點優惠。

謝政達表示，「吃得健康」絕對是我們在乎的事情，新北市致力推動校園的自立營養午餐普及化，農業局也結合在地小農，提供每周至少有1天的有機蔬菜，讓學生能夠吃得安心健康。

小農夫市集有傳統農業區、科技農業區、飲食教育區和循環農業區等4大場域，呈現食物從產地到餐桌的概念，最後廚餘回收再製成堆肥、施撒於菜園中，進行食農循環的成果示範。

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教育局表示，各校可自由參加，每校帶來不一樣、師生自己栽種的安心蔬果及天然加工製品，如二重國中的蜜蜂生態、吉慶國小的魚菜共生，及育林國小的科技農業模組等，打破民眾對傳統農業的想像。