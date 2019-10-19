緬甸光明點燈節 新北中和千盞燃亮華新街

2019-10-19 13:09 中央社 新北19日電



新北市第21屆緬甸光明點燈節，今晚將以新住民嘉年華會，在中和華新街封街舉辦。區公所邀民眾一起參加，並由緬甸佛教高僧帶領禮佛，千盞燭火將在倒數聲中點亮華新街。

新北市中和區長賴俊達今天表示，華新街是全國緬甸華僑聚居人數最多的地區，為讓民眾了解緬甸節慶文化之美，區公所結合中華民國緬甸歸僑協會、中華民國緬甸經濟文化交流協會、華夏科技大學及華新街商圈發展協會，封街擴大辦理第21屆緬甸光明點燈節。

賴俊達說，全台超過12萬名緬甸歸僑，其中有8萬人居住於新北市，約4萬名住在新北市中和區，多數集中在華新街一帶，中和可說是緬甸歸僑的第二個故鄉。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中和區公所表示，點燈節（Full Moon Day ofThadingyut）是緬甸的國定假日，在信仰佛教的緬甸，潑水節與點燈節是著名的兩大節慶。

緬甸傳統習俗，每逢點燈節的夜晚燃燭慶祝，華僑統稱為點燈節。節日的來源主要是信仰佛教的緬甸人民，深信每年緬曆7月15日的日落時刻，點燃燭光就能迎接佛陀返回降臨人間。

區公所表示，19日下午4時開放中和華新街入場，晚上6時55分將由副市長謝政達、民政局長柯慶忠、中和區長賴俊達、緬僑代表、立法委員江永昌、林德福，新北市議員邱烽堯等人，帶領現場民眾點燈祈福。

活動中，並由緬甸佛教高僧進行禮佛宗教儀式，在倒數聲中，以千盞燭火點亮華新街。

中和公所表示，今年除邀請緬甸傳統音樂藝術演出，還有當紅流行歌手及青春偶像團體熱力開唱，及傳統民族服裝踩街秀，歡迎民眾穿各式服裝加入踩街行列，一起享受異國美食、體驗緬甸文化。