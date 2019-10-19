親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

八里牛寮埔地區設3處自來水站 80戶受惠

2019-10-19 12:23聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

八里區米倉里牛寮埔地區的居民長期只能使用簡易自來水，為了改善沒有自來水的窘境，新北市水利局3年前起與當地公所、里辦公室與水公司討論對策，最後克服土地取得問題，向中央爭取經費3000萬元辦理工程，工程預計年底完工，當地80戶居民將受惠。

工程將在八里龍米路二段159巷路口以管中加壓站加壓取水，再沿著159巷埋設供水管...
工程將在八里龍米路二段159巷路口以管中加壓站加壓取水，再沿著159巷埋設供水管線，經福德宮、無極宮並在途中設二處蓄水池加壓站。圖／新北市水利局提供
分享

水利局表示，工程將在八里龍米路二段159巷路口以管中加壓站加壓取水，再沿著159巷埋設供水管線，經福德宮、無極宮並在途中設二處蓄水池加壓站，該區由於地勢較高，屬於自來水壓不可及地區，當地約80戶居民長期使用簡易自來水（利用山泉水、地下水、井水做為飲用水來源），如要接用自來水需設置3處加壓站。

水利局表示，在經過多次現場會勘確認後，終於尋得國有土地可供設置，但土地上另有違法建物，水利局去年6月成功爭取中央自來水延管經費後，立即處理加壓站土地相關租用程序。

水利局表示，但國有土地租用程序繁雜，為了盡快設立供水加壓站，在申請期間預先進行管線埋設等作業，並協調相關單位拆除違法占用建物，在市府、自來水公司及國有財產署多次協調後，終於在今年2月取得土地租用及拆除建物，開始進行加壓站興建工程，預計年底前可順利完工。

八里區米倉里牛寮埔地區的居民長期只能使用簡易自來水，為了改善沒有自來水的窘境，新...
八里區米倉里牛寮埔地區的居民長期只能使用簡易自來水，為了改善沒有自來水的窘境，新北市水利局3年前起與當地公所、里辦公室與水公司討論對策，最後克服土地取得問題，向中央爭取經費3000萬元辦理工程，工程預計年底完工，當地80戶民眾將受惠。圖／新北市水利局提供
分享

八里地下水
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

北巿「酷課雲」能反統戰？柯文哲：可視為國防工業

2019-10-19 11:17

師生自己種安心蔬菜 板橋大遠百開賣

2019-10-19 13:03

雙子星由次優廠商遞補 柯文哲：希望民進黨不要再卡了

2019-10-19 12:07

大巨蛋搞得亂七八糟？ 柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

熱門文章

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top