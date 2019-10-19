八里牛寮埔地區設3處自來水站 80戶受惠

2019-10-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



八里區米倉里牛寮埔地區的居民長期只能使用簡易自來水，為了改善沒有自來水的窘境，新北市水利局3年前起與當地公所、里辦公室與水公司討論對策，最後克服土地取得問題，向中央爭取經費3000萬元辦理工程，工程預計年底完工，當地80戶居民將受惠。

工程將在八里龍米路二段159巷路口以管中加壓站加壓取水，再沿著159巷埋設供水管線，經福德宮、無極宮並在途中設二處蓄水池加壓站。圖／新北市水利局提供 分享 facebook

水利局表示，工程將在八里龍米路二段159巷路口以管中加壓站加壓取水，再沿著159巷埋設供水管線，經福德宮、無極宮並在途中設二處蓄水池加壓站，該區由於地勢較高，屬於自來水壓不可及地區，當地約80戶居民長期使用簡易自來水（利用山泉水、地下水、井水做為飲用水來源），如要接用自來水需設置3處加壓站。

水利局表示，在經過多次現場會勘確認後，終於尋得國有土地可供設置，但土地上另有違法建物，水利局去年6月成功爭取中央自來水延管經費後，立即處理加壓站土地相關租用程序。

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