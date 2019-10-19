搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

搶救象鼻岩，新北市府八月召開第二次公聽會，打算依文資法列為「特殊地形及地質現象」自然紀念物，如果通過將是國內首例，但地主憂心權益受損，當場回嗆「如果通過，我一定會圍起來，不讓人進去」。

基隆鳥會等保育人士曾依文化資產保存法，三年前提報象鼻岩及周邊區域列為自然保留區，但遭地主反對，後來文資法修法，在自然紀念物新增「特殊地形及地質現象」，因為自然紀念物保護相對單純，無須像保留區嚴格限制人員進出，基隆鳥會去年四月向新北市府提案爭取。

基隆鳥會常務理事沈錦豐說，提報指定為自然紀念物是衝擊最小的方案，對於地主的疑慮，市府應正面回應，例如規畫遊客步行路線不要經過私地，讓地主知道權益不會受影響，盼市府早日完成公告程序加以保護。

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市府五月首度召開公聽會，未取得共識，八月召開第二次公聽會，吳姓、林姓地主仍反對，表示地主權益會不會受影響，市府一直講不清楚，揚言如果通過，「一定會圍起來，不讓人家進去」。

新北市府表示，曾發文交通部觀光局，建議把象鼻岩納入北海岸風景特定區，由北觀處專責管理，但後來不了了之；不過象鼻岩「絕對是要保護，因為這種特別的地景，全世界可能沒幾個」。

農業局官員說，已把兩次公聽會紀錄送交審議，目前就看審議委員認定該保護到什麼程度，可採法規最高強度禁止進入，也可適度開放，以性質類似的野柳地質公園為例，既能保護，也朝觀光發展。

市府觀光局專委陳靜芳說，目前農業局推動文資審議是大框架，畫定大框架後，觀旅局就可以接著討論該如何推展觀光，而觀光發展條例對自然地景也有保護方案。