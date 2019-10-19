護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／新北即時報導



象鼻岩近年爆紅，遊客受傷救護案件增加不少，第二岸巡隊統計，近三年有八件救援，其中二人落海救不回來，為阻止遊客爬上象鼻岩，基隆鳥會爭取到經費，聘雇當地人暑假排班守護，經費九月用完，才幾天沒人看管，又有遊客墜海。

「怎麼可以放任遊客前往險境，出事都是人命耶！」基隆鳥會常務監事沈錦豐對新北市府喊話，鳥會已證明即使沒有公權力，但有人維護遊客仍會配合，「已經做球給你們了，再繼續擺爛下去，鳥會就不客氣了」。

沈錦豐說，他看到很多人爬上象鼻岩，也有人釘鋼索要去釣魚，心想早晚會出事，果真沒多久就有人墜海；象鼻岩的形成是因海蝕洞崩落成為海蝕拱，「雖然象鼻岩總有一天會自然崩垮，但遊客攀爬必然會加速它的崩壞」。

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沈錦豐表示，他憂心遊客安全，更擔心象鼻岩景觀被破壞，在文資法新增自然紀念物條款後，認為「新修條款根本是為象鼻岩量身打造」，四月間立即由鳥會提報爭取為自然紀念物，結果卻碰壁 。

他表示，在這段期間，鳥會爭取到綠獎（聯電的環保獎項）提撥二十多萬元經費，雇用在地人於周休二日當守護志工，阻止遊客上去象鼻岩，現場有人管理後效果良好。

原本計畫要執行到十月，但暑假遊客太多，只好天天排班，經費提前用完，沒想到人力一撤，九月底就出人命。沈錦豐說，鳥會守護象鼻岩的計畫，證明即使沒有公權力介入，仍有一定成效。新北市府等相關單位可列經費委由民間協助，不應再放任不管。