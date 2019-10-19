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護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59聯合報 記者吳淑君／新北即時報導

象鼻岩近年爆紅，遊客受傷救護案件增加不少，第二岸巡隊統計，近三年有八件救援，其中二人落海救不回來，為阻止遊客爬上象鼻岩，基隆鳥會爭取到經費，聘雇當地人暑假排班守護，經費九月用完，才幾天沒人看管，又有遊客墜海。

「怎麼可以放任遊客前往險境，出事都是人命耶！」基隆鳥會常務監事沈錦豐對新北市府喊話，鳥會已證明即使沒有公權力，但有人維護遊客仍會配合，「已經做球給你們了，再繼續擺爛下去，鳥會就不客氣了」。

沈錦豐說，他看到很多人爬上象鼻岩，也有人釘鋼索要去釣魚，心想早晚會出事，果真沒多久就有人墜海；象鼻岩的形成是因海蝕洞崩落成為海蝕拱，「雖然象鼻岩總有一天會自然崩垮，但遊客攀爬必然會加速它的崩壞」。

沈錦豐表示，他憂心遊客安全，更擔心象鼻岩景觀被破壞，在文資法新增自然紀念物條款後，認為「新修條款根本是為象鼻岩量身打造」，四月間立即由鳥會提報爭取為自然紀念物，結果卻碰壁 。

他表示，在這段期間，鳥會爭取到綠獎（聯電的環保獎項）提撥二十多萬元經費，雇用在地人於周休二日當守護志工，阻止遊客上去象鼻岩，現場有人管理後效果良好。

原本計畫要執行到十月，但暑假遊客太多，只好天天排班，經費提前用完，沒想到人力一撤，九月底就出人命。沈錦豐說，鳥會守護象鼻岩的計畫，證明即使沒有公權力介入，仍有一定成效。新北市府等相關單位可列經費委由民間協助，不應再放任不管。

第二岸巡隊副隊長謝俊傑說，岸巡人員假日會機動巡邏勸離，但象鼻岩車子到不了，必須走廿多分鐘路進去勸導，很多遊客等他們走了，依然跑進去偷拍，也建議這裡的管理強度應加強。

民眾涉險在象鼻岩攀爬拍照，險象環生。記者何祥裕╱攝影
民眾涉險在象鼻岩攀爬拍照，險象環生。記者何祥裕╱攝影
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民眾涉險在象鼻岩攀爬拍照，險象環生。記者何祥裕╱攝影
民眾涉險在象鼻岩攀爬拍照，險象環生。記者何祥裕╱攝影
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位於深澳漁港附近的象鼻岩，是近年來網美打卡爆紅景點，但缺乏有效管理，不僅危險而且...
位於深澳漁港附近的象鼻岩，是近年來網美打卡爆紅景點，但缺乏有效管理，不僅危險而且損害自然生態。記者何祥裕╱攝影
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前往象鼻岩沒有道路，只能沿海灘邊緣走，由於浪常拍打上岩灘，造成地上濕滑容易跌倒。...
前往象鼻岩沒有道路，只能沿海灘邊緣走，由於浪常拍打上岩灘，造成地上濕滑容易跌倒。記者何祥裕╱攝影
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象鼻岩基隆
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