驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

「啊！」正在自拍的年輕女子，被拍打上岸的海水濺了一身，一旁排隊的觀光客爆出笑聲，這是新北瑞芳的象鼻岩常見一幕。這處台灣本島唯一的海蝕拱特殊地，多年來因中央、地方互踢皮球，遊客安全及景觀維護，成了灰色無人管地帶。

深澳漁港旁的深澳岬角有小野柳之稱，擁有多樣的特殊地形地貌，包括象鼻岩、酋長岩、河童岩等，其中象鼻岩以造型神似大象鼻子入海的樣貌得名。早年有軍隊駐守，2000年後國防部陸續裁軍，假日吸引大批遊客造訪。

由於無人管理加上地形險惡，遊客搏命攀登礁岩險象環生，第二岸巡隊統計，近三年有八件救援，其中二人落海救不回來，上月才又發生民眾在象鼻岩頂墜海死亡案。

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記者實地踏勘發現，象鼻岩海蝕懸崖起碼有十多公尺高，下方海水因為地形影響翻騰洶湧，浪大一點就直接打上懸崖；當地人說，「不要說護欄了，地上連畫個紅線、站個保全都沒有」，與象鼻岩合照最佳拍攝點剛好是一個小凹槽，離懸崖只有一、兩公尺。

新北市政府表示，象鼻岩周邊土地凸出海岸，有不少是私有地，象鼻岩雖非私有，但政府沒有地籍登錄，成為全台眾多未登錄地之一，未登錄地都屬國有財產署管理；官員透露，可能因為夾雜私有地爭議多，多年來從中央到地方始終無人聞問，「要推動發展不會忘記象鼻岩，但要管理卻沒有人」。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，深澳岬角不在國家風景區範圍內，主管權責機關是新北市政府，依照屬地主義，若要依照「發展觀光條例」，將深澳岬角畫設為自然人文生態景觀區，新北市府可啟動程序，要朝自然保留區或重要海岸景觀區發想，相關法令則分別是文資法及海岸法，也都必須由新北市府先規畫。

新北市府農業局林務科長黃嘉文表示，市府推動畫設自然地景保存象鼻岩，正在彙整評估報告，會盡快審查，十一月應該就有結果；但象鼻岩周邊如果都是國有地，推動任何政策都會比較容易，偏偏還有私人土地，才造成如今的情況。