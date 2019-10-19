象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／新北市即時報導



新北市野柳地質公園的海蝕、岩石風化地形千變萬化，每年有兩百五十萬人次的遊客，但當地緊臨海域，海浪可直接拍打到陸地，且部分是垂直懸崖地形，十分危險，長久以來都畫有「紅色警戒線」提醒民眾，加上保全巡查，既保障遊客安全，也免除自然景觀受到破壞。

「嗶嗶！小姐妳越線拍照了，退到紅線後面」，保全員很盡責的吹哨，遊客只要一越線就警告，野柳地質公園對遊客站在靠海岩石上管控非常嚴格，一點都不馬虎，園內不時會聽到哨聲此起彼落。

野柳地質公園奇岩多，早年落水意外事故層出不窮，民國五十三年有一大學生為了靠近海邊拍照落海，卅六歲的漁民林添禎見狀，躍下大海搶救，兩人不幸喪生。經過這次慘痛教訓，才有了畫紅色警戒線的作法。

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二年前，這一行之多年的作法，曾引發美觀與安全的爭議，部分人士批評畫線醜陋，破壞環境及美景，但交通部邀專家研議後仍決定維持紅線警戒線作法，多年來遊客都已能適應。