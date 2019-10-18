全運會新北獎金翻倍 金門連霸獎金加成

新北市長侯友宜（前左）昨為全運會選手打氣，授旗給進軍東奧的射箭選手雷千瑩（右）。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

兩年一度的全國運動會是國內最高層級的綜合性運動賽會，今天至24日在桃園市登場。昨新北市長侯友宜為848位新北市代表隊授旗，由將進軍東奧的射箭選手雷千瑩代表接受。新北市體育處更帶來好消息，今年全運會起，將原本的訓練補助金個人金牌一次發20萬元，改成逐月計算，延長為2年，總金額提高至43.2萬元（每月1.8萬元），且每多拿一塊獎牌就多一份訓練補助金，不重複計算。

新北市體育處長洪玉玲表示，新北市政府發給績優運動選手訓練補助金實施要點已經修正，這次全運會開始適用，不只金牌，銀牌銅牌由原本一次發給8萬，改為每月1.1萬元，發2年共26.4萬元。

北市體育局競技運動科表示，運動選手的訓練補助金最早是台北市先訂定發放，在全運會選手訓練補助金上，原本就是1次發2年，金額則考量對應北市基本工資，A級選手如奧運前8名、亞運前3名、世大運前3名和全運會第1名，都是1個月2.2萬元，共發2年，總金額52.8萬元。另針對2年1次全運會各類競賽，北市也發一次性獎勵金，第一名30萬、第二名15萬，第三名12萬，拿1塊獎牌就領一份獎金。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金門縣府在全運會獎勵則是第一名30萬、第二名15萬、第三名10萬，如果連霸獎金還有另外的加成，比如在馬拉松項目上完成三連霸，如果今年順利完成四連霸，獎金增加3分之2，等於一面金牌有高達50萬的獎金。

不只如此，金門縣還有另外一個更優渥的獎勵條款是全國之最，凡於全運會取得第一名的選手可申請運動營養金，第一名是每個月5萬，可以連續領2年，相當於120萬的運動營養金。