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全運會新北獎金翻倍 金門連霸獎金加成

2019-10-18 23:38聯合報 記者魏翊庭魏莨伊蔡家蓁／連線報導

新北市長侯友宜（前左）昨為全運會選手打氣，授旗給進軍東奧的射箭選手雷千瑩（右）。...
新北市長侯友宜（前左）昨為全運會選手打氣，授旗給進軍東奧的射箭選手雷千瑩（右）。 記者魏翊庭／攝影
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兩年一度的全國運動會是國內最高層級的綜合性運動賽會，今天至24日在桃園市登場。昨新北市長侯友宜為848位新北市代表隊授旗，由將進軍東奧的射箭選手雷千瑩代表接受。新北市體育處更帶來好消息，今年全運會起，將原本的訓練補助金個人金牌一次發20萬元，改成逐月計算，延長為2年，總金額提高至43.2萬元（每月1.8萬元），且每多拿一塊獎牌就多一份訓練補助金，不重複計算。

新北市體育處長洪玉玲表示，新北市政府發給績優運動選手訓練補助金實施要點已經修正，這次全運會開始適用，不只金牌，銀牌銅牌由原本一次發給8萬，改為每月1.1萬元，發2年共26.4萬元。

北市體育局競技運動科表示，運動選手的訓練補助金最早是台北市先訂定發放，在全運會選手訓練補助金上，原本就是1次發2年，金額則考量對應北市基本工資，A級選手如奧運前8名、亞運前3名、世大運前3名和全運會第1名，都是1個月2.2萬元，共發2年，總金額52.8萬元。另針對2年1次全運會各類競賽，北市也發一次性獎勵金，第一名30萬、第二名15萬，第三名12萬，拿1塊獎牌就領一份獎金。

金門縣府在全運會獎勵則是第一名30萬、第二名15萬、第三名10萬，如果連霸獎金還有另外的加成，比如在馬拉松項目上完成三連霸，如果今年順利完成四連霸，獎金增加3分之2，等於一面金牌有高達50萬的獎金。

不只如此，金門縣還有另外一個更優渥的獎勵條款是全國之最，凡於全運會取得第一名的選手可申請運動營養金，第一名是每個月5萬，可以連續領2年，相當於120萬的運動營養金。

體育金門新北北市
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