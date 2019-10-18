侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北市長侯友宜昨施政報告，市議會也提供「手語」翻譯。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜昨到新北市議會進行市長施政報告，侯友宜在43分鐘簡要迅速的報告後，接受25名議員各6分鐘質詢，侯友宜施政報告以安居樂業為架構，針對大家最在意的三環三線，侯友宜指出，新北環狀線已通過穩定性測試，預計月底初勘、下月履勘，目標年底通車，至於捷運汐止民生線，侯友宜說，希望3年內動工。

議員張錦豪質詢時，提出汐止通勤塞車問題，希望侯友宜做出3年內動工捷運汐止民生線承諾。

侯友宜表示，目前汐民線環評資料已送審，相關程序完成後，按照2016年與台北市的共識是「一次核定，分期興建」，會持續與台北市溝通，找出雙方皆可行的方案，希望3年內動工。

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另對淡海北側平面道路，侯友宜說，9月初審雖然過了，但還需要大會挑戰，他會和北市多溝通，也將親自去大會說明。

此外，近日外送員的勞動條件引發熱議，侯友宜表示，真的很痛心；勞動部已經判外送員跟外送平台有「雇傭關係」。要求勞工局及交通局強力執法，展現態度，創造勞資雙贏。

不少議員都針對高雄市長韓國瑜請假選總統詢問侯友宜，張志豪說，「相較高雄市民來說，新北市是何其有幸，今天可以質詢到市長」。

張志豪質詢，贊同韓廢除一例一休嗎？

侯友宜說，一例一休檢討至今，當然難免還有很多衝撞、很多聲音，要透過彈性調整解決，逐步談得更好。