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北市578座公園 僅29座裝監視器

2019-10-18 22:50聯合報 記者楊正海／台北報導

北市公園裝監視器比率不到一成，議員憂心公園恐成治安死角。圖為象山公園監視器。 圖...
北市公園裝監視器比率不到一成，議員憂心公園恐成治安死角。圖為象山公園監視器。 圖／議員許家蓓提供
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北市有578座公園，議員許家蓓昨在議會質詢指出，其中僅29座公園裝有監視器，僅約5%。雖然公園處依監視器設置評估表，評分逾60分的公園才設監視器，許家蓓認為，民眾反映市府才會勘，過於消極，恐有治安之虞。

許家蓓說，根據警察局資料，105年及106年發生在北市公園的治安事件，都大約有400件，107年度有284件，數量有下降，但今年截至9月已發生245件，快追平去年整年的案件量。

她指出，以行政區來看，大同區共19處公園，竟全數未裝設監視器；松山、信義區共100處，也僅有3處公園裝設。另外，目前公園監視器共218支，其中19支在228公園、35支在大安森林公園、26支在青年公園、15支在艋舺公園、12支在陽明公園，這5處公園已有107支，占總數之一半，分布不均。

北市除現有500多座公園，許家蓓說，施工中及規畫中的公園約96處，未來北市公園數只增不減，市府應化被動為主動，並考量隱私權與治安維護的平衡，積極評估各公園裝設監視器的必要性，不要讓公園淪為治安死角。

北市工務局長林志峯指出，部分公園的一些隱蔽處，確實有必要設監視器。公園處長陳榮興指出，預計明年再增加59支，但數量還是不多。

公園處指出，過去設置的SOP是被動評估，先看地方需求，也受限經費，未來會主動詢問民眾。過去評估方式是針對公園監視器評分表，80分優先裝，60至80分屬於建議，若無經費就不裝，若決定要裝再向警察局申請。

而未來的新公園，林志峯說，新的公園是完工後再評估有無需要設監視器，但蓋公園時，就會朝視覺開放、不要有治安死角規畫，完工開放使用後，也會再主動評估，有無隱蔽處需要裝。

北市警察大安森林公園
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