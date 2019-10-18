萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



10月正值萬里蟹產季，但有店家反映國慶連假時警方交管嚴格，小客車無法進入，很多人因此退訂，達到3成之多，擔心明天周末「鱻蟹宴」活動又有類似情況，紛紛叫苦。警方表示，國慶連假車潮多，停車位一位難求，採彈性交管。萬里區公所說，已經協調警方管制時要隨機應變，彈性放行車輛。

天氣逐漸轉涼，正值萬里蟹產季，只要假日野柳、龜吼漁港都人聲鼎沸，為的就是要一嘗新鮮美味萬里蟹。但國慶連假，警方交通管制除了原先的龜吼方向之外，連野柳方向舊台二線的入口也管制，因湧入大量車潮，警方交管。今天有店家投訴反映，許多原本訂餐的客人都紛紛退訂，有3成之多，原因竟是「車進不去，又沒有停車位」。

萬里區長粘雪琴說，已經協調警方管制時要隨機應變，彈性放行車輛，同時要採用新增加的告示牌，提醒遊客，讓交通管制和商家商機都能雙贏。警方說，只有在國慶連假交管，因車潮太多，停車位一位難求，必須採彈性交管，有停車位時才放車，否則可能交通大打結。

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新北市政府表示，10月5日至10月27日期間，每逢國定假日及周六、日都提供免費載客服務，可搭乘前往龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車抵達野柳漁港。以太平洋翡翠灣飯店口為起點，途經龜吼漁港順天宮、龜吼三角公園、野柳地質公園、野柳保安宮，至野柳活動中心(萬里蟹活動場地)雙向接駁。

農業局說，上周因適逢國慶連續假期，大批外地饕客湧入產地品嚐萬里蟹，餐廳及市集滿滿的買蟹人潮，依龜吼漁夫市集統計，連假4天平均每日人次高達2萬人，造成萬里蟹供不應求。