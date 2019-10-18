70歲入學 「阿嬤」博士18年都全勤還要一直念下去

2019-10-18 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市新化「阿霞」阿嬤今年87歲，年幼時因家庭環境困苦沒有讀書的機會，70歲那年跟家人聊起小時候沒機會讀書很遺憾，家人偷偷在她生日當天幫她報名到新化松年大學上課，阿嬤非常開心驚喜，歷經4年學士班、2年碩士班及12年博士班，18年年年拿全勤。

阿霞阿嬤說，小時看著鄰居玩伴每天能背著書包去上學，心中非常羨慕，期待有天自己也背著書包上學去。她第一天上課時拿起書本，內心十分激動的流下眼淚，從沒想過，活到70歲，竟然還有機會能上學讀書。

松年大學提供長輩圓讀書夢的管道，讓長輩有機會穿上學士服、戴博士帽，博士班3年為一級，松年大學就是讓有意願唸書的長輩一直唸。阿霞阿嬤已經是博士班五級，是目前台南市松年大學中級別最高的，阿嬤想一直念下去。

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台南市府為照顧長輩，鼓勵長者終身學習，增進長輩身心健康並擴展社會參與，台南市深入37行政區，自辦松柏學院及長青學苑來增進長者高齡學習機會。像新化松年大學，讓阿霞阿嬤一樣的老人家走出在家發呆的單調生活，更結識來自不同家庭的「老同學」，大家互相分享、勉勵，讓身體更健康，心靈更快樂。