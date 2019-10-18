驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



台65線快速道路高架橋新北市新莊中環路，一處伸縮縫大雨就會漏水，第一區養護工程處中和工務段段長游旻達，昨天下午特別找了高空車上去看，沒想到伸出一個頭，靠近一看，竟是貓，第一次在高架橋上伸縮縫遇見貓，他嚇一跳，貓也嚇一跳，他充當消防隊高空抓貓，一下地貓就跑走了，但到底貓為何困在離地10米高空中，至今仍是個謎。

中和工務段段長游旻達說，高架橋上伸縮縫最外邊接水槽的地方，常有鳥來築巢，有的還下了蛋，遇到有蛋的，他們常會跳過不洗，一個月後等牠孵化飛走，再回來清鳥巢。

昨天下午，他高空車上去，伸出一個頭，他以為是鳥，但這隻鳥的頭也太大，靠近一看，竟是貓，貓和他四眼相視，他嚇到，貓也嚇到，且眼神無辜又害怕。

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他是第一次看在離地10米高空伸縮縫遇見貓，看來受困一段時間了，小貓的頭很可愛，但身體很瘦，牠把垃圾及對牠有利的繩子，包巾都抓起來，弄成一個窩取暖。

一般會上橋只有狗，這隻貓到底到底牠怎麼上去的？高架橋離地十公尺，不可能從地面爬上去，壁面很滑，有可能的是沿著排水管，可是間距有1.5到2米，小貓不可能跳得過。