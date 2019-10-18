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瑞芳農會山藥評鑑 鮮美料理端上桌

2019-10-18 20:44觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導

瑞芳區農會舉行山藥評鑑暨料理品嚐會，各式山藥料理上菜，生吃、油炸、做甜湯都美味。...
瑞芳區農會舉行山藥評鑑暨料理品嚐會，各式山藥料理上菜，生吃、油炸、做甜湯都美味。 圖／觀天下有線電視提供
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瑞芳區農會今(18)日上午雙溪市場舉行山藥評鑑暨料理品嚐會，來自瑞芳、雙溪、貢寮三區的山藥農參賽，藉由外觀粗直、內在細緻、烹煮黏滑等標準公正評判，而結束後，各式山藥料理上菜，生吃、油炸、做甜湯都美味，也歡迎民眾趁產季，能來雙溪品嘗山藥佳餚。

瑞芳區農會理事長林文義表示，雙溪正值山藥產季，今天邀請農委會、雙北宜蘭的農會及農友們前來品嚐東北角特色的基隆原生山藥，特色的山藥塊油飯、生山藥沾哇沙米等美味菜餚，希望能將在地山藥的鮮美推廣出去。

今天上午更是舉行了山藥評鑑比賽，瑞芳、雙溪、貢寮三區的農友互相比拼，除了觀看山藥外在，還要烹煮來評比黏Q程度，評比完全不馬虎，而最後今年冠軍得主是貢寮美豐里的魏伯伯，得到殊榮令他既意外又歡喜。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，山藥是東北角的特色農產，十月十一月是盛產期，歡迎民眾前來雙溪的餐廳品嘗各種山藥創意菜餚，而在10/26早上在平林農場也有在地山藥產銷會，歡迎民眾多多支持。

瑞芳貢寮
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