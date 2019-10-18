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才說要廢一例一休 韓國瑜今改口「重新調整」

地方期盼已久 猴硐Youbike站終於啟用了

2019-10-18 21:10觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導

瑞芳區猴硐車站設立了Youbike點，市議員林裔綺也特地前來試騎，並將好消息與在...
瑞芳區猴硐車站設立了Youbike點，市議員林裔綺也特地前來試騎，並將好消息與在地居民分享。 圖／觀天下有線電視提供
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瑞芳區原先設置火車站、瑞峰橋頭、區公所三處Youbike站點，但因為區公所使用量過少，且結合市府推動的在地低碳旅遊，在地方的引頸期盼下，總算在猴硐設立了Youbike點，今(18)日站點啟用，市議員林裔綺也特地前來試騎，並將好消息與在地居民分享。

新北市議員林裔綺表示，猴硐是許多民眾假日前往旅遊的熱點，除了可愛的貓村與礦業聚落文化，還有著瑞猴自行車道，沿著鐵道及基隆河岸的美景，連結到瑞芳市區，將來猴硐火車站、瑞峰橋頭、瑞芳火車站，三處的Youbike租借站，將能串聯成自行車旅遊路線，讓遊客們體驗健康輕旅行，欣賞基隆河景色。

位在面對猴硐火車站的左側柴寮路旁的猴硐站點，現場可停放48台腳踏車，希望民眾多多使用，讓往返瑞芳猴硐更方便，同時減少猴硐停車位供不應求的困擾。

地方也期盼Youbike啟用後，能帶來新一波的輕旅行遊客，而最近到11/10也正值貓村藝術季活動，歡迎民眾騎自行車來造訪可愛小貓，也能一覽基隆河在猴硐的美麗身影。

猴硐瑞芳火車站YouBike
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