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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

金山財神廟百叟宴 捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金

2019-10-18 17:28聯合報 記者游明煌／即時報導

新北市萬里區金山財神廟今天辦「敬老百叟宴」，來自金山區、萬里區、石門區的長者及弱勢族群數百人齊聚財神廟享用平安餐。金山財神廟慈善會照顧弱勢族群，捐贈242萬元給新北市30所國中小學獎助學金、捐贈新北市政府溫馨助學圓夢基金100萬元，還捐贈100萬元物資給6家社福機構；並且捐贈嘉義市消防局救護車、勘災車各1輛，嘉惠地方救災資源。

今天敬老百叟宴席開30多桌，金山財神廟執行主委郭義彥、金山財神廟慈善會理事長黎清美說，期望未來能持續擴大敬老百叟宴的規模，越來越多善心人士能夠一同投入慈善活動，幫助更多弱勢群體，實現慈善會成立最初意義。兩人和貴賓敲響愛心鑼後一一頒贈愛心捐贈給各單位。

新北市政府副秘書長邱敬斌、新北市教育局副局長黃靜怡、新北市警察局金山分局長陳永昌、金山區長陳國欽、萬里區長粘雪琴及嘉義市消防局長蘇耀星等都到場共襄盛舉。國民黨立委選舉新北市第12選區參選人李永萍、新北市議員周雅玲到場致詞，感謝財神廟照顧地方弱勢。現場有陳隨意等歌手現場演唱，受到熱烈歡迎。

金山財神廟近年來設立了「敬老行善團」及「白米行善團」，歷年來也捐出救護車、暖被及各項日常所需物資，並致贈重陽敬老禮金給每一位前來參加的長者。

捐贈嘉義市消防局救護車、勘災車各1輛，2車近500萬元。捐贈價值100萬元物資給社團法人宜蘭縣智障者權益促進協會、社團法人宜蘭縣自閉症協會、天主教聖方濟兒少中心、財團法人新竹縣天主教世光教養院、財團法人南投縣智障者家長協會-集集生態社區家園、財團法人育成社會福利基金會附設愛育發展中心等。

今天由新北市立三芝國民中學鼓隊來到現場表演，振奮人心的鼓聲，加上華麗的隊形變換給觀眾帶來視覺與聽覺的雙重震撼，也為「慶重陽，迎財神，財源福報一起來」的精神展現一個氣勢磅礡的開場。

金山財神廟今舉行敬老百叟宴，捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金等。記者游明煌／攝影
金山財神廟今舉行敬老百叟宴，捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金等。記者游明煌／攝影
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金山財神廟今舉行敬老百叟宴，捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金等。記者游明煌／攝影
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金山財神廟今舉行敬老百叟宴，捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金等。記者游明煌／攝影
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金山財神廟今舉行敬老百叟宴，捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金等。記者游明煌／攝影
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