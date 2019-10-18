金山財神廟百叟宴 捐近千萬助圓夢、救護車、獎學金

2019-10-18 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市萬里區金山財神廟今天辦「敬老百叟宴」，來自金山區、萬里區、石門區的長者及弱勢族群數百人齊聚財神廟享用平安餐。金山財神廟慈善會照顧弱勢族群，捐贈242萬元給新北市30所國中小學獎助學金、捐贈新北市政府溫馨助學圓夢基金100萬元，還捐贈100萬元物資給6家社福機構；並且捐贈嘉義市消防局救護車、勘災車各1輛，嘉惠地方救災資源。

今天敬老百叟宴席開30多桌，金山財神廟執行主委郭義彥、金山財神廟慈善會理事長黎清美說，期望未來能持續擴大敬老百叟宴的規模，越來越多善心人士能夠一同投入慈善活動，幫助更多弱勢群體，實現慈善會成立最初意義。兩人和貴賓敲響愛心鑼後一一頒贈愛心捐贈給各單位。

新北市政府副秘書長邱敬斌、新北市教育局副局長黃靜怡、新北市警察局金山分局長陳永昌、金山區長陳國欽、萬里區長粘雪琴及嘉義市消防局長蘇耀星等都到場共襄盛舉。國民黨立委選舉新北市第12選區參選人李永萍、新北市議員周雅玲到場致詞，感謝財神廟照顧地方弱勢。現場有陳隨意等歌手現場演唱，受到熱烈歡迎。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金山財神廟近年來設立了「敬老行善團」及「白米行善團」，歷年來也捐出救護車、暖被及各項日常所需物資，並致贈重陽敬老禮金給每一位前來參加的長者。

捐贈嘉義市消防局救護車、勘災車各1輛，2車近500萬元。捐贈價值100萬元物資給社團法人宜蘭縣智障者權益促進協會、社團法人宜蘭縣自閉症協會、天主教聖方濟兒少中心、財團法人新竹縣天主教世光教養院、財團法人南投縣智障者家長協會-集集生態社區家園、財團法人育成社會福利基金會附設愛育發展中心等。