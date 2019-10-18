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北市地政局消費爭議地圖2.0 揭露房仲爭議案件數

2019-10-18 17:04聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市地政局今天推出「消費爭議熱點地圖2.0」，有購屋需求的民眾點閱地圖（https://pse.is/LW5UE），就可得知業者近5年來買賣爭議情形。據統計，消費爭議最多的前兩名房仲業，第一是永慶房屋共175件，52件和解；其次是信義房屋股份有限公司78件爭議案、23件和解。

地政局長張治祥指出，繼2017年建置「消費爭議熱點地圖」後，今日再推出2.0版本，公開不動產相關業者5年來發生的爭議案件數及和解件數，民眾將可更清楚掌握業者服務品質，有助在各不動產業者間產生競爭的「鯰魚效益」。

據地政局「消費爭議 TOP5 業者」資料顯示，永慶房屋仲介股份有限公司175件爭議案中52案和解，信義房屋股份有限公司78案中23件和解，興富發建設股份有限公司22爭議案2件和解，遠雄建設事業股份有限公司19爭議案1和解，與兆基管理顧問股份有限公司17爭議案11和解。

張治祥提到，市府自2017年3月1日起，納管全市預售建案，要求業者主動提供定型化契約檢閱，雖然絕大多數業者樂意配合，但因無法律約束力，仍有人存僥倖心態。

張治祥表示，地政局於今年10月聯合法務局消保官及建管處到建案實地聯合稽查，查核結果發現，豐滙建設興建銷售「政大豐滙」，原表示9月才能完成定型化契約的印製，始能辦理備查，卻已完成近8成的銷售，提供的定型化契約並不符合規定；另華誼建設興建銷售「民權首富」迄10月14日止均未向該局辦理契約備查。

張治祥說，目前台北市99%的建商都已建立契約備查的新觀念，但仍有部分建商存著僥倖心理，若確實查有規避情形，依「消費者保護法」可罰新台幣3至30萬元，予以重罰。

台北市地政局今天推出「消費爭議熱點地圖2.0」。圖／取自台北市地政局消費爭議熱點...
台北市地政局今天推出「消費爭議熱點地圖2.0」。圖／取自台北市地政局消費爭議熱點地圖2.0
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