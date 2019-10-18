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北市公園僅一成有設監視器 議員憂成治安死角

2019-10-18 16:57聯合報 記者楊正海／台北即時報導

北市共有578座公園，北市議員許家蓓下午在議會質詢指出，其中僅29座公園裝有監視器，比例不到10%。雖然北市公園處依據監視器設置評估表，評分超過60分以上的公園才設監視器，且許家蓓認為，有民眾反映市府才會勘評估，過於消極，恐有治安之虞。

北市工務局長林志峯指出，部分公園的一些隱蔽地方，確實有必要設。公園處長陳榮興指出，根據至10月的統計，目前公園監視器有218支，預計明年再增加59支，但數量還是不多。

許家蓓說，以行政區來看，北市大同區共19處公園，竟全數未裝設監視器；松山信義區共100處公園，也僅有3處公園裝有監視器。另外目前公園監視器總數有218支，其中19支在228公園、35支在大安森林公園、26支在青年公園、15支在艋舺公園、12支在陽明公園，這5處公園監視器數量，已經107支，占總數之一半，分佈不均。

根據警察局資料，105年及106年，發生在北市公園的治安事件，都將近400件，107年度284件雖數量有下降，但今年度截至九月已發生245起治安事件，已快追平去年整年的案件量。

許家蓓指出，除了現有500多座公園外，目前北市施工中及規劃中的公園約96處，未來北市的公園數只增不減。然因裝設監視器牽涉預算編列，亦需要時間評估及規劃，因此公園處應化被動為主動，並考量隱私權與治安維護之衡平，積極評估各公園裝設監視器之必要性，不要讓北市公園淪為治安死角。

公園處指出，過去設置的SOP是被動評估，先看地方需求，同時也受限經費，未來會主動向民眾詢問。過去的評估方式是針對公園監視器評分表，80分優先裝，60至80分屬於建議，若經費就不裝，若決定要裝就再向警察局申請。

林志峯說，未來公園數會一直增加，新的公園是完工後再評估有無需要設監視器，但蓋公園時，就會朝視覺開放、不要有治安死角規畫，完工開放使用後，也會再主動評估，有無隱蔽處需要裝。

北市共有578座公園，北市議員許家蓓(右)下午在議會質詢指出，其中僅29座公園裝...
北市共有578座公園，北市議員許家蓓(右)下午在議會質詢指出，其中僅29座公園裝有監視器，比例不到10%，公園恐成治安死角。記者楊正海／翻攝
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北市警察大安森林公園
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