新北身障就業成果展21日開跑 好康等你來
2019-10-18 16:49
聯合報 記者許玉娟
／即時報導
新北市勞工局「108年度身心障礙就業促進成果展」21日在新北市政府1樓大廳熱鬧開幕，現場設置趣味、互動性展區，還有庇護工場商品展示體驗，展期10月26日止，歡迎民眾踴躍參加。
勞工局長陳瑞嘉表示，為讓身心障礙者、高中職及大專院校特教老師、社福團體及市民朋友更了解職業重建的資源與樣貌，今年首度舉辦為期一周的展覽。
展場規畫靜態展示、互動體驗及舞台展演三大區域。靜態展示區包含職業重建服務成果及庇護工場特色產品；動態展示區則由宏碁股份有限公司、台灣師範大學及心路基金會共同合作的職場體驗互動式VR，及愛盲基金會視障輔具、社會局輔具中心輪椅體驗、盲人重建院小金人穴位按摩展示等。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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舞台展演區除了有身障街頭藝人表演，並有庇護工場產品手作體驗、身障街頭藝人技藝教學課程等，現場驚喜好康還有每日限量兌換200份精美小禮品的闖關體驗遊戲，每日上午11點至下午兩點免費視障按摩體驗。
勞工局指出，身心障礙就業服務成果展開展時間為每日上午10點到下午6點，26日上午11點到下午6點在板橋車站地下1樓同時舉辦庇護成果發表暨公益展售活動，好康獎不完，更多活動資訊請上「新北勞動雲」查詢，或電洽(02)29675408勞工局邱先生。
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