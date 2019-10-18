愛樂壓創意生活節明松菸登場 競賽結合趣味市集

2019-10-18 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



邁入第5屆的台灣愛樂壓大賽，明後2天將在台北松山文創園區2號倉庫登場，今年正式以生活型態模式，將競賽結合趣味市集，舉行「台灣愛樂壓創意生活節」，現場有吃又有玩，最終將從124名選手中選出台灣區冠軍，參加11月在英國倫敦舉辦的2019世界愛樂壓大賽。

世界愛樂壓大賽(World Aeropress Championship)源自於挪威的咖啡沖煮競賽，主要傳遞生活風格的展現，每一年都以輕鬆愉快的晚會在世界知名的咖啡都市舉辦，今年世界賽則將在11月底於倫敦舉辦。

今年台灣愛樂壓大賽將在10月19、20日於松山文創園區2號倉庫擴大舉辦，競賽規模不僅是台灣最大，也是世界最大的單一咖啡賽事，參賽選手一路從第1屆的36名，增加到今年的124名。

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參賽選手將進行第1天的初賽與第2天複賽、決賽，另有最佳造型獎以及復活挑戰賽讓選手能夠敗部復活，每3名選手為一組，各自使用愛樂壓，以肯亞卡慕亞卡咖啡進行沖煮，評審也以3位為一組，以盲測方式進行風味評比，並根據國際杯測標準，以直覺選出最優秀的咖啡，由得票最多的選手獲勝晉級。

現場活動除有咖啡、精釀啤酒和調酒外，還有簡單的輕食烘焙，另外也將生活和咖啡結合，像是台灣特色的造型濾杯，台灣特色愛樂壓紀念杯，還有旅遊體驗、紅酒知識分享的講座，以及塔羅牌占卜等攤位，要讓民眾逛的盡興。