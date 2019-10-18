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經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

歷經12年，擴大土城都市計畫今天終於在新北市都市計畫委員會審核通過，新北市城鄉局表示，在都市計畫範圍內的台北看守所、新北地方法院、新北地檢署將在土城彈藥庫搬遷移除、並解決禁限建管制後，依照機關需求劃設用地，另外也將配合國道三號增設土城交流道計畫，提供交流道用地使用。預計在年底將計畫陳報到內政部審議，以最快速度讓司法園區早日搬遷。

城鄉局表示，配合土城彈藥庫搬遷並解除禁限建管制，因應矯正署與司法單位等機關搬遷需求，擴大土城都市計畫從民國96年起著手規劃，經過12年，今天在新北市都市計畫委員會審議通過。

城鄉局說明，擴大土城都市計畫範圍北至土城都市計畫區界線，東北至明德路一段、柑林埤溝內側保護區分區界線，東至土城都市計畫區界線，南至原土城彈藥庫軍事禁、限建界線，西至和平路，計畫面積約為82.6公頃。

新北地檢署、新北地方法院在民國70年成立設置，兩機關在土城已有38年歷史。位在金城路二段的臺北看守所、新北地方法院與新北地方檢察署因有搬遷需求，城鄉局會依照法務部與司法院等機關需求劃設用地；另外配合國道三號增設北土城（清水）交流道計畫，在計畫區內配合規劃留設相關用地，提供未來交流道設置使用。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君解釋，擴大土城都市計畫範圍用地原是非都市計畫用地，必須經過區委會同意後，才可變更為都市計畫用地，區委會在民國104年通過變更後，經公聽會徵求民眾意見、召開座談會後，在去年12月20日舉辦30天公開展覽，後續接連開過6次專案小組會議審查及5次機關協調會議，從公開展覽到市都委會審議通過僅歷時10個月。

陳柏君表示，由於擴大土城都市計畫主要規劃用地給機關使用，在公聽會時，有民眾表示希望讓農牧用地繼續維持現況使用，也有民眾表示反對土城看守所遷移，但與民眾溝通後，承諾會將看守所移至高速公路交流道南側。

城鄉局局長黃一平表示，在這次的計畫內，公共設施用地就佔了61.52公頃，其中臺北看守所及臺北女子看守所占地16.58公頃、新北地方法院6.63公頃、新北檢察署3.65公頃，及預留15.89公頃的高速公路用地，是非常具有公益性的計畫，今日市都委會通過後，預計在年底將計畫陳報到內政部都市計畫委員會進行審議，希望能用最快的速度完成本案的都市計畫程序，讓司法園區早日完成搬遷。

新北市城鄉局表示，在都市計畫範圍內的台北看守所、新北地方法院、新北地檢署將在土城...
新北市城鄉局表示，在都市計畫範圍內的台北看守所、新北地方法院、新北地檢署將在土城彈藥庫搬遷移除、並解決禁限建管制後，依照機關需求劃設用地。圖為看守所和法院現況，與未來司法園區的相對位置圖。圖／新北市城鄉局提供
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城鄉局局長黃一平表示，今日市都委會通過後，預計在年底將計畫陳報到內政部都市計畫委...
城鄉局局長黃一平表示，今日市都委會通過後，預計在年底將計畫陳報到內政部都市計畫委員會進行審議，希望能用最快的速度完成本案的都市計畫程序，圖為未來司法園區規劃圖。圖／新北市城鄉局提供
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歷經12年，擴大土城都市計畫今天終於在新北市都市計畫委員會審核通過。圖／新北市城...
歷經12年，擴大土城都市計畫今天終於在新北市都市計畫委員會審核通過。圖／新北市城鄉局提供
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都市計畫
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