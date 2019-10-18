新北平溪長者過去拿圓鍬鋤頭挖煤 如今改拿畫筆揮灑

2019-10-18 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市平溪區是全國老化程度較高的地區之一，平均每4人就有1名老人。市府社會局委託一粒麥子基金會成立平溪十分公共托老中心，辦「礦男煤女藝術展」，這些阿公阿嬤級藝術家過去手拿圓鍬鋤頭，如今改拿畫筆彩繪，畫出一幅幅生動作品。

繼去年「礦男煤女第一屆藝術展」後，今年改以「管它的！就是愛玩」為主題，舉辦第二屆礦男煤女藝術展阿公阿嬤們的作品簡樸充滿生命力，近期在菁桐礦業生活館展出，將展出到11月17日。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「小美」阿嬤是當地少數用手機視訊的長輩，作畫過程中會和遠在外地的子孫視訊分享，孫女常誇她「阿嬤你真棒，竟然會畫風景哦」，每當受到誇讚，她就更認真創作，作品「山城風光」也展出。

平溪十分公共托老中心主任劉靜芳表示，長輩過去多以家庭生活為重心，忘了自己，許多人年老加上長期獨居，常有身心病痛，一粒麥子以托老所投入社區長照服務，課程上設計陪著長輩玩遊戲做生活復健，既可預防失能失智，也變得更有笑容。

托老中心為長輩安排多項藝術創作課程，去年以硬筆系列蠟筆、麥克筆、色鉛筆開始學習，今年挑戰油畫、粉彩、粉蠟、紙黏土等軟質媒材，配合多元藝術創作如熱縮片、縫布、紙花藝、玻璃瓶裝飾等複合材料，讓阿公阿嬤盡情發揮。