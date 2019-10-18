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新北平溪長者過去拿圓鍬鋤頭挖煤 如今改拿畫筆揮灑

2019-10-18 12:38聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北市平溪區是全國老化程度較高的地區之一，平均每4人就有1名老人。市府社會局委託一粒麥子基金會成立平溪十分公共托老中心，辦「礦男煤女藝術展」，這些阿公阿嬤級藝術家過去手拿圓鍬鋤頭，如今改拿畫筆彩繪，畫出一幅幅生動作品。

繼去年「礦男煤女第一屆藝術展」後，今年改以「管它的！就是愛玩」為主題，舉辦第二屆礦男煤女藝術展阿公阿嬤們的作品簡樸充滿生命力，近期在菁桐礦業生活館展出，將展出到11月17日。

「小美」阿嬤是當地少數用手機視訊的長輩，作畫過程中會和遠在外地的子孫視訊分享，孫女常誇她「阿嬤你真棒，竟然會畫風景哦」，每當受到誇讚，她就更認真創作，作品「山城風光」也展出。

平溪十分公共托老中心主任劉靜芳表示，長輩過去多以家庭生活為重心，忘了自己，許多人年老加上長期獨居，常有身心病痛，一粒麥子以托老所投入社區長照服務，課程上設計陪著長輩玩遊戲做生活復健，既可預防失能失智，也變得更有笑容。

托老中心為長輩安排多項藝術創作課程，去年以硬筆系列蠟筆、麥克筆、色鉛筆開始學習，今年挑戰油畫、粉彩、粉蠟、紙黏土等軟質媒材，配合多元藝術創作如熱縮片、縫布、紙花藝、玻璃瓶裝飾等複合材料，讓阿公阿嬤盡情發揮。

第二屆礦男煤女藝術展「管它的!就是愛玩」即日起在平溪區菁桐礦業生活館展出，將展至十一月十七日止，歡迎大家到山城一日遊時，不妨也來看看阿公阿嬤們找回年輕愛玩的心，欣賞一下最素人的藝術家作品。

新北平溪長者陳林猜（右）正開心創作。圖／社會局提供
新北平溪長者陳林猜（右）正開心創作。圖／社會局提供
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