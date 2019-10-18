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柯文哲出席台北節能季－節能搜查線暨成果表揚大會

2019-10-18 11:54攝影中心 記者曾吉松／即時報導

台北市長柯文哲上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會，受訪時被詢及郭台銘董事長會名列不分區加入民眾黨？柯表示如果他願意是很好，不過他現在不是說無黨一身輕嗎。

台北市長柯文哲（左二）上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾...
台北市長柯文哲（左二）上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾吉松／攝...
台北市長柯文哲上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾吉松／攝...
台北市長柯文哲上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾吉松／攝...
台北市長柯文哲上午出席 《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。記者曾吉松／攝影
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柯文哲
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