貢寮診所設新台客小舖 讓新住民在台吃到家鄉味

2019-10-18 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



貢寮區樂文診所醫生章殷超在診所內打造「新台客小舖」，讓住在附近的新住民省下舟車勞頓，能就近買到家鄉食物，打造一處讓新住民有心靈寄託的空間。圖／新北市城鄉局提供 分享 facebook 貢寮區樂文診所醫生章殷超在診所內打造「新台客小舖」，讓住在附近的新住民省下舟車勞頓，能就近買到家鄉食物，打造一處讓新住民有心靈寄託的空間，章殷超說，期待未來逐步成為新住民的聚集地，更可以促發往後成為教育訓練、聊天聚會及生活分享的好去處。

城鄉局從107年開始辦理貢寮地方創生計畫，深入老街生活日常，城鄉局表示，這次與貢寮街3號的「樂文診所」醫生章殷超合作，在今年8月完成並啟用「新臺客小舖」，讓移工的照顧者及被照顧的長者們獲得一處新天地。

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章殷超表示，貢寮老街周邊大約有20位新住民定期帶長者們來診所看診，其中有3分之2是移工照顧者，其他則是外籍配偶，這些離鄉背井的新住民，平時除了透過網路與家人聯繫外，通常都需要搭車通勤前往新住民聚集地或是小吃店，除了一解鄉愁也品嘗熟悉的家鄉味。

但貢寮老街逐漸凋零，要營造這樣的環境有些困難，為了在老街提供對新住民更友善的環境，省去通勤時間與經費，章殷超與設計團隊先從診所的小角落開始改善，打造「新台客小舖」，希望在診所營造出一處讓新住民有心靈寄託的空間。

章殷超說，新台客小舖主要提供新住民家鄉意象的展示，也準備新住民家鄉食物、協助照顧者代購生活必需品，希望從小角落的營造空間開始，讓新住民及照顧者們獲得生活面及心理面上的支持，也期待未來逐步成為新住民的聚集地，更可以促發往後成為教育訓練、聊天聚會及生活分享的好去處。