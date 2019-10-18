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貢寮診所設新台客小舖 讓新住民在台吃到家鄉味

2019-10-18 11:46聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

貢寮區樂文診所醫生章殷超在診所內打造「新台客小舖」，讓住在附近的新住民省下舟車勞...
貢寮區樂文診所醫生章殷超在診所內打造「新台客小舖」，讓住在附近的新住民省下舟車勞頓，能就近買到家鄉食物，打造一處讓新住民有心靈寄託的空間。圖／新北市城鄉局提供
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貢寮區樂文診所醫生章殷超在診所內打造「新台客小舖」，讓住在附近的新住民省下舟車勞頓，能就近買到家鄉食物，打造一處讓新住民有心靈寄託的空間，章殷超說，期待未來逐步成為新住民的聚集地，更可以促發往後成為教育訓練、聊天聚會及生活分享的好去處。

城鄉局從107年開始辦理貢寮地方創生計畫，深入老街生活日常，城鄉局表示，這次與貢寮街3號的「樂文診所」醫生章殷超合作，在今年8月完成並啟用「新臺客小舖」，讓移工的照顧者及被照顧的長者們獲得一處新天地。

章殷超表示，貢寮老街周邊大約有20位新住民定期帶長者們來診所看診，其中有3分之2是移工照顧者，其他則是外籍配偶，這些離鄉背井的新住民，平時除了透過網路與家人聯繫外，通常都需要搭車通勤前往新住民聚集地或是小吃店，除了一解鄉愁也品嘗熟悉的家鄉味。

但貢寮老街逐漸凋零，要營造這樣的環境有些困難，為了在老街提供對新住民更友善的環境，省去通勤時間與經費，章殷超與設計團隊先從診所的小角落開始改善，打造「新台客小舖」，希望在診所營造出一處讓新住民有心靈寄託的空間。

章殷超說，新台客小舖主要提供新住民家鄉意象的展示，也準備新住民家鄉食物、協助照顧者代購生活必需品，希望從小角落的營造空間開始，讓新住民及照顧者們獲得生活面及心理面上的支持，也期待未來逐步成為新住民的聚集地，更可以促發往後成為教育訓練、聊天聚會及生活分享的好去處。

城鄉局局長黃一平表示，透過地方自主營造友善空間，提升移工照顧者及被照顧的長者們生活品質，進而達到地方創生的目標，而「貢寮街有機書店」也會持續與「樂文診所」共同開辦有關在宅長照的活動，經由分享居家安全環境和守護照護者的重要性，來宣導更多長照資訊讓照顧者與被照顧者都能更加了解到彼此的需求，透過彼此的照護經驗讓老街的居民間情感更靠近一些。

貢寮區樂文診所醫生章殷超在診所內打造「新台客小舖」，讓住在附近的新住民省下舟車勞...
貢寮區樂文診所醫生章殷超在診所內打造「新台客小舖」，讓住在附近的新住民省下舟車勞頓，能就近買到家鄉食物，打造一處讓新住民有心靈寄託的空間。圖／新北市城鄉局提供
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