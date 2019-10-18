秋冬參訪台東縣環境教育中心 贈1萬綠點
2019-10-18 11:05
聯合報 記者尤聰光
／台東即時報導
響應2019擴大秋冬國民旅遊，台東縣環保局推出「秋冬綠色旅遊贈萬點活動」，即日起至12月底前，凡透過申請至台東縣環境教育中心進行參訪學習，即可使用環保集點APP獲得1萬綠點兌換好物。
縣環保局指出，行政院環境保護署推行環保集點制度Green point APP，讓民眾不論是購買綠色商品、搭乘大眾運輸或參與環保行動，都能化為環保綠點獲得實質回饋，實現環保行動有價化，民眾只要使用智慧型手機下載APP註冊成為會員後即可使用APP集綠點及收到相關資訊。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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秋冬綠色旅遊贈萬點活動，每位綠點會員帳號限1次獲贈機會，活動即日起至12月31日止，送完為止，想進一步了解課程訊息，請洽詢臺東縣環境教育中心服務專線089-359049或搜尋台東縣環境教育中心網站網址：http://ttceeec.com.tw/。
縣環教中心表示，中心提供豐富多元的環境教育課程活動，有廢棄物處理、垃圾減量、資源回收與再利用、淨灘行動以及永續生活體驗等環境議題的課程，還有環保創意DIY、解說導覽服務及廢棄物創作藝術品展示等，提供各年齡層不同課程主題，歡迎民眾利用秋冬綠色旅遊贈萬點活動，申請學習課程同時獲得1萬綠點。
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