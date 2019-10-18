萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



萬里蟹「鱻蟹宴」明野柳席開80桌，港邊開吃好滋味。圖／報系資料照 分享 facebook 新北市政府為推廣在地漁獲花蟹、三點蟹及石蟳的「萬里蟹」，明天周末在野柳漁港舉辦「鱻蟹宴」，席開80桌港邊開吃，另有萬里蟹小市集、海洋教育與漁業體驗活動、萬里蟹胖卡巡迴、科技動感遊戲體驗，以及萬里蟹福袋以100份超殺價2斤399元開放搶購。

「鱻蟹宴」本是由在地捕蟹船主為凝結萬里蟹捕蟹漁民，於每年10月下旬擇日辦桌犒賞自己及漁工並慶祝萬里蟹豐收，而形成的在地重要漁業特色文化，近年為了拉近傳統產業與消費者之距離，鱻蟹宴走出在地開始對外向民眾招手，邀請民眾來萬里野柳體驗在地漁村人情味。

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鱻蟹宴明天中午12點在野柳漁港登場，席開80桌港邊開吃，當天感蟹福袋以100份超殺價2斤399元開放搶購（當天視活蟹捕撈狀況調整份量與價格），從10點30分開放排隊領取號碼牌。

萬里蟹免費接駁車10月5日至10月27日期間，每逢國定假日及周六、日都提供免費載客服務，可搭乘前往龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車抵達野柳漁港。以太平洋翡翠灣飯店口為起點，途經龜吼漁港順天宮、龜吼三角公園、野柳地質公園、野柳保安宮，至野柳活動中心(萬里蟹活動場地)雙向接駁。

19日活動當日，延長接駁時間為7時至17時，並加開野柳行經玉田路往太平洋翡翠灣飯店口的單向直達路線，沿路開放隨招隨停，讓民眾輕鬆到野柳漁港!若民眾自行駕車前往，則可利用「野柳地質公園停車場」，活動當天開放「玉田路至港西路兩側」，供民眾免費停車。

民眾可搭乘臺灣好行「皇冠北海岸線」、國光客運1815或基隆客運1068、953(含區間車)、790、862及F923號等公車，或是搭火車到臺鐵基隆站後，轉搭臺灣好行「龍宮尋寶(西岸)線」，皆可抵達龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車，到野柳漁港或龜吼漁港都很方便，

自行駕車前往野柳漁港的民眾，除可停在「野柳地質公園停車場」，19日活動當日更特別開放「玉田路至港西路兩側」供民眾免費停車，或是先將車輛停在龜吼漁港周邊停車場，再搭乘免費接駁車直達野柳漁港活動會場，就可避開最容易塞車的龜吼地區路段。

在龜吼漁港周邊的停車場，除了在漁澳路上的「龜吼停車場」外，在鄰近的石角海邊還有一處停車秘境「龜吼石角海濱停車場」，共有141個免費停車位，從臺2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，停車後步行前往「翡翠灣接駁車站」或「龜吼順天宮接駁車站」都只要5分鐘。

市府特別和太平洋翡翠灣飯店合作，19日活動當日開放「太平洋翡翠灣停車場」，提供約200個免費車位供民眾使用，門口就是「翡翠灣接駁車站」。

相關訊息可查詢

萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/index.php

2019萬里蟹交通資訊：

https://wanlicrab.tw/2019local-events/events/2019wancrabus

臺灣好行官網：http://www.taiwantrip.com.tw/

國光客運網站：http://www.kingbus.com.tw/index.php