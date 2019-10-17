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南門中繼市場噪音大 市府：設法解決

2019-10-17 23:26聯合報 記者翁浩然／台北報導

南門中繼市場昨起試營運，近中午人潮還較以往多，民眾也對一樓新環境讚譽有加；但有攤商發現有滴水、排水不通、空調系統通風管噪音過大等問題，有攤商昨天乾脆歇業；另有民眾抱怨被二樓噪音嚇到，前往餐飲區還得繞路走到戶外停車場很不便等問題；市府則強調會在11月13日正式開幕前設法解決。

南門中繼市場上午開始試營運，老字號商家搬了新家人潮還是絡繹不絕。記者林澔一／攝影
南門中繼市場上午開始試營運，老字號商家搬了新家人潮還是絡繹不絕。記者林澔一／攝影
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民眾嘗試使用行動支付消費。記者林澔一／攝影
民眾嘗試使用行動支付消費。記者林澔一／攝影
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舊南門市場大樓將於年底拆除改建，攤商歷經10天暫停營業搬遷到位於杭州南路二段55號的中繼市場，昨早7點開始試營運，還準備發財金、湯圓給民眾，人潮也在10點過後逐漸湧現，中午2樓餐飲區人潮擠爆；但卻有1家餐飲攤商仍歇業。

南門中繼市場上午開始試營運，台北市市場處長陳庭輝（右二）致贈開市發財金給商家。記...
南門中繼市場上午開始試營運，台北市市場處長陳庭輝（右二）致贈開市發財金給商家。記者林澔一／攝影
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暫時歇業的詹老闆表示，因空調通風管噪音太吵才沒營業，他連3天整理櫃位，如今耳朵耳鳴嚴重，妻子陪他不到3小時就感到頭暈，若市府無法解決噪音問題，考慮未來退出先休息。

合興糕糰店二代的老大任喬茂也在餐飲區開業，他說，通風管噪音大到會讓人耳背，在此講話都要很大聲，很怕客人因此不願在二樓用餐。

市民王智仁表示，中繼市場環境明亮、乾淨，整體感覺不錯。不過市民林小姐說，往2樓的引導標示不清楚，她也因二樓吵、人多又擠而打消用餐念頭。

南門中繼市場二樓餐飲區。記者林澔一／攝影
南門中繼市場二樓餐飲區。記者林澔一／攝影
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新工處則說，排水不良、漏水問題已陸續改善中，至於空調機房噪音，新工處說，因中繼市場未來將拆除，當初沒設地下室來放置機房，後續會用吸音棉等方式減少噪音。

噪音發財金漏水
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