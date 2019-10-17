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士林夜市骰子牛傳坑客 北市今晚大動作稽查開罰

2019-10-17 21:26聯合報 記者翁浩然／即時報導

士林夜市上個月傳有現切水果攤賣高價水果坑遊客後，今天有民眾在網路反映買骰子牛肉價格不合理也疑似被坑；北市府市場處今晚會同消保官、警方，前往士林夜市稽查共13家骰子牛肉攤販，共4家被開罰1200元；8家因標示不夠明顯清楚，限期下周一改善，否則依消保規定開罰。

民眾在臉書社團「爆怨公社」貼文指出，昨晚到士林的某家攤販想要吃看看牛肉，排隊買兩份，未料拿到餐點後被攤販索價600元，因過去在其他地方買小份100元、大份200元，讓他頓時覺得被坑，且攤販沒貼價錢。

市府機關今晚大動作稽查多家骰子牛肉攤販，發現不同品牌攤販標價依分量有的分100、200元，有的則是100、200、300元。

市場處科長楊忠誠表示，今晚稽查約有4、5種品牌共13家骰子牛肉攤販，共4家因所處位置為道路公有地，依道路交通管理處罰條例開罰1200元；今後將加強稽查密度，針對違規攤販持續稽查到改善為止；另有8攤的價目表平放在攤位內不夠明顯，使用小張A4紙，或是根本沒亮出價目標而遭消保官要求限期改善，必須將價目表固定在明顯可見之處。

法務局消保官宋福棟表示，攤販標價不清、沒提供充分資訊販售的行為，已涉及違反台北市消費者保護自治條例第10條「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」限期未改善者，可依第38條開罰2萬到10萬元。

士林夜市骰子牛攤販傳坑客，北市市場處今晚會同消保官、警察前往士林夜市稽查共13家...
士林夜市骰子牛攤販傳坑客，北市市場處今晚會同消保官、警察前往士林夜市稽查共13家骰子牛肉攤販，共4家被開罰1200元；8家因標示不夠明顯清楚遭限期下周一改善否則依消保規定開罰。記者翁浩然／攝影
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士林夜市骰子牛攤販傳坑客，北市市場處今晚會同消保官、警察前往士林夜市稽查共13家...
士林夜市骰子牛攤販傳坑客，北市市場處今晚會同消保官、警察前往士林夜市稽查共13家骰子牛肉攤販，共4家被開罰1200元；8家因標示不夠明顯清楚遭限期下周一改善否則依消保規定開罰。記者翁浩然／攝影
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