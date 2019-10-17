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北市擬調房屋稅 新北：需中央修法、稅率合理都不反對

2019-10-17 18:41聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

台北市醞釀修正「囤房稅」，針對台北市房屋稅調整規畫，研議取消自住3戶優惠，且不分自住與否，改以家戶持有戶數，實行差別費率，新北方面表示，只要稅率合理，並不反對調整房屋稅，但為了「簡政便民」，盼中央能將「全國歸戶」改成「縣市歸戶」，減少民眾困擾。

對於家戶依照持有戶數的差別費率規畫，台北市府財政局長陳家蓁表示，除了盼中央取消全國自住3戶內1.2％的優惠外，也建議改成第一戶為1.2％，第二戶改為1.5%至2.4％，第四、五戶則是2.4％至3.6％，而第六戶以上，內部則暫定4.8％。

新北方面，新北市財政局稅捐處長張育民表示，若沒有透過房屋稅條例進行修法，北市的建議根本做不到，並提到日前財政署也有詢問各縣市政府是否調整稅率問題。

張育民說，不論之後中央要如何調整房屋稅，只要稅率合理，新北市原則上都不反對，但希望能「簡政便民」。由於財政部過去採「全國歸戶」方式來認定自住及非自住房屋，但因各縣市的非自住稅率、房屋評定現值以及評定期程不同，希望能改成「縣市歸戶」，減少民眾的困擾。

新北市財政局長李泰興表示，有些民眾因繼承關係，擁有超過3戶房屋，雖沒囤房意思，卻被課非自住的稅率，有失公平。「縣市歸戶」就是不論戶籍在哪，只要在各縣市所持有的房屋，不超過該縣市規定自住戶數，就不算非自住。

李泰興建議，在調整房屋稅率時，中央應做好配套措施，包含如何認定自住與非自住房屋，以及第4戶房屋是否排除繼承的房產等，讓民眾能更加了解。

北市計畫調整房屋稅率，新北則希望中央能將自住認定方式改為「縣市歸戶」。聯合報系資...
北市計畫調整房屋稅率，新北則希望中央能將自住認定方式改為「縣市歸戶」。聯合報系資料照
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