柯：捷運差異行銷 議員：應改變持股

2019-10-17 19:50 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



圖說：北市府欲取消悠遊卡搭乘捷運的8折優惠，梁文傑建議應該重新考慮悠遊卡公司的官股與民股的比例。 分享 facebook 近來北市府欲取消悠遊卡搭乘捷運的8折優惠，引發不少議論。台北市政府17日進行專案報告時，市長柯文哲提到，由於目前使用悠遊卡的比例已高達96.6%，齊頭式的優惠不符合差異化行銷的精神。但市議員梁文傑認為，悠遊卡公司當初是靠政府力量扶植壟斷市場的，應該徹底改變持股比重。

捷運票價將調整

柯文哲表示，捷運票價已23年未有調整，「真的是奇蹟」，現在理應是重新檢討的時候。悠遊卡發行的第三年使用比例已高達83.2%，之後逐年緩慢上升，到了今年已高達96.6%。儘管悠遊卡公司的業外收入為其帶來盈餘，因8折優惠的累積損失已達643億，都是自行吸收。

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「調整捷運票價不是只取消悠遊卡的8折優惠，」柯文哲澄清，而是提供多元行銷優惠，符合差異化行銷的精神，譬如忠誠回饋；或是依每月搭乘次數多寡，提供不同折扣優惠。柯文哲也坦言，目前還沒有定案。市議員陳重文則建議，由於取消悠遊卡優惠傷害最大的是台北市民，可提供北市境內定期票800元吃到飽。

柯文哲回應，應在北市府各局處引進「事業單位」的概念，讓各局處自行管控成本，也將調整票價的權力回歸台北捷運公司。

悠遊卡涉嫌壟斷？

市議員梁文傑批評，悠遊卡公司為半官股半民股，不像捷運公司為公營事業，持股的民間企業包含台北富邦銀行、玉山銀行等等。然而悠遊卡公司當初是靠政府的力量壟斷台北捷運的電子票證市場，他曾戲稱，隨便找一顆「西瓜」當董事長都會賺錢，等於是用政府的力量圖利持股的私人企業。

對此，梁文傑提供三個方案，第一是北市府將所有股份買下，悠遊卡公司成為公營事業；第二是徹底民營化，與其他電子票證公司公平競爭；第三為併入捷運公司的票務部門，因台鐵和高鐵也沒有獨立發行票卡的公司。柯文哲表示，可以再討論，目前北市府是將悠遊卡公司當成政策工具。

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