視訊會診無人機送藥 新北推偏鄉遠距醫護

2019-10-17 18:12 觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導



新北市在六個偏鄉區推動「遠距醫護」，在貢寮衛生所作示範點，除有無人機送藥，還透過雲端大數據以及視訊會診。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市在六個偏鄉區推動「遠距醫護」，今(17)日選在貢寮衛生所作示範點，除有無人機送藥、智能科技設備協助醫療，還鏈結大型醫院作為衛生所的後端支援，透過雲端大數據以及視訊會診，填補專科醫師的就診需求，提升偏鄉醫療品質。

新北市長侯友宜表示，偏鄉民眾醫療資源缺乏，急診及其他專科的就診，總是要舟車勞頓到大醫院，而延宕治療，今天特地來到高齡化的貢寮區，看到衛生所長照的和美太鼓班，老人家活力四射的表演，希望告訴大家「市府推動遠距智能全人醫療照護」的好消息。

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新北市議員林裔綺表示，此次除了貢寮，烏來區也開始施行遠距醫護的服務，貢寮區在新北市是老年人口化第四名的區域，其餘還有雙溪、平溪、石碇、坪林等偏鄉地區有醫療上的需要，期望能因市府政策，使得偏鄉民眾就診問題得到重視，也提升當地醫療品質。

透過北醫及陽明醫學院的產學合作，設計許多智能科技服務偏鄉，有許多民眾，可能忘記開過的藥的作用，透過「愛家小藥師app」便能用拍照得到資訊，而「電子聽診器」則是能將病人身體狀況，用藍芽作遠距會診。汐止的國泰醫院14年來提供貢寮區夜間及假日的急診救護服務，此次也與貢寮衛生所做視訊會診的示範，希望鏈結大醫院即時連線，應便緊急醫療狀況。

此次還示演無人機送藥的操作過程，透過預先將定位設好，便能立即將醫療用品送至偏遠地區，而法鼓山與佳紡企業也各捐贈了一台醫療專用車，協助長者及身心障礙者的醫療復健服務，社會的愛心與政府的重視，期盼讓偏鄉醫療環境改善，好好守護民眾的健康。