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侯友宜現烤現吃 樂當貢寮九孔鮑代言人

2019-10-17 18:12觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導

新北市長侯友宜前往貢寮養殖戶了解狀況，同時藉由體驗現採現烤現吃，行銷貢寮九孔鮑的...
新北市長侯友宜前往貢寮養殖戶了解狀況，同時藉由體驗現採現烤現吃，行銷貢寮九孔鮑的好滋味。 圖／觀天下有線電視提供
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貢寮九孔鮑魚先前因大陸鮑魚傾銷，導致滯銷虧損，在新北市府與農委會協助下，年初收成的貢寮鮑已銷售完畢，而投放新苗也將在11月收成，今(17)日市長侯友宜前往貢寮養殖戶了解狀況，同時藉由體驗現採現烤現吃，行銷貢寮九孔鮑的好滋味。

今(17)日天氣晴朗且浪大，市長侯友宜來到海水滋養的九孔鮑養殖場，體驗用水管給九孔們餵食海草，蔚藍清澈的海水，健康又靈活的九孔鮑，給侯市長留下深刻印象。

潛水員將九孔鮑採收，裝進盒中拿上岸，直接將九孔鮑魚放在烤爐上，不用多餘的調理，就能品嘗真真實實的鮮美。

新北市長侯友宜表示，大家只知道萬里蟹，忘記了新北市更好吃的貢寮九孔鮑魚，不但香Q鮮美，還能顧眼睛、養顏美容，產地養殖量有限，要吃要快。

立委參選人李永萍表示，九孔鮑魚完全不用調味，就能現烤現吃，實是人間美味，希望未來貢寮區除了知名的海洋音樂季外，以後應該好好經營個九孔鮑魚季，讓民眾更多支持貢寮鮑，並以台灣特色水產為榮。

貢寮侯友宜
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