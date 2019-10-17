淡水高架分隔島變垃圾島 議員要求祭罰則

2019-10-17 18:11 觀天下 記者許端驛/淡水報導



淡水區淡金路上輕軌捷運經過的高架路段分隔島上，有許多的飲料鐵罐垃圾，市議員陳偉杰要求捷運局定期清理外，也要祭出罰則。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區淡金路上輕軌捷運經過的高架路段，高架橋底下的分隔島上，雖有新北市捷運局在中間種上許多綠美化植栽，卻有許多的飲料鐵罐，甚至便當盒、菸蒂，以及打包好的垃圾等等相當誇張，為此，市議員陳偉杰要求捷運局定期清理外，也要祭出罰則。

市議員陳偉杰表示，其實在這中央分隔島，捷運局定期都會派人進行植栽維護，還有垃圾清除的工作，但卻每次都清出許多一包又一包的垃圾，實際到現場了解，發現在分隔中間都會有不少飲料鐵罐等等，甚至還有便當盒，許多的菸蒂，以及打包好的垃圾相當誇張。

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市議員陳偉杰表示，這些垃圾很有可能是經過的車輛駕駛在停等紅燈時，將垃圾隨手一丟，所造成分隔的髒亂，淡海輕軌是淡水很重要的建設以及指標，因此也要求捷運局在未來將維管權責交給公路總局之後，希望可以先研擬相關的防範辦法，不希望再讓這些分隔島，成為淡金路上的垃圾島。