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淡水光雕重現歷史 清法戰場互動體驗

2019-10-17 18:10觀天下 記者許端驛/淡水報導

淡水古蹟博物館推出裝置藝術《清法戰役‧滬尾時空再繪》，以全國首創最炫的「光雕技術...
淡水古蹟博物館推出裝置藝術《清法戰役‧滬尾時空再繪》，以全國首創最炫的「光雕技術」來呈現。 圖／紅樹林有線電視提供
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淡水古蹟博物館在老街的觀潮藝術廣場，推出裝置藝術《清法戰役‧滬尾時空再繪》，以全國首創最炫的「光雕技術」，最流行的「手機互動串流」及「斜投影技術」，以清法戰爭滬尾之役為背景故事，運用多元形式重塑古戰場情境，歡迎民眾互動體驗。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，這一座藝術裝置，由三座三角柱體組成，三大觀賞角度，各有三種不同多媒材的主題呈現。主題面使用不鏽鋼雷射雕刻出鏤空剪紙效果，上演的是滬尾之役戰爭情境。並透過行動裝置掃描QR Code即可進入互動塗色模式，更能將手機上的動靜態塗色，直接呈現在裝置作品上，變身成一日光雕師，還能與完成的作品拍照打卡，與好友們一同分享。

另外，這裝置的背後，則是生動有趣的圖像與劇本，介紹滬尾戰役的歷史內容，同時了解淡水發展的關鍵性，動畫間隔期間，也放映淡水古蹟美景照片，讓旅客們駐足欣賞並起程前往參觀。

館長柏麗梅指出，藉由作品緬懷戰役的寶貴歷史與價值，裝置藝術每天下午4時30分至9時自動開啟，整體裝置以滬尾之役時的船舶造型元素為設計理念，展現雙方將領的對決時刻。

古蹟博物館淡水戰爭
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