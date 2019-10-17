尚和歌仔戲劇團推25周年原創大戲「紅塵觀音-夜琴郎」
2019-10-17 17:44
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
尚和歌仔戲劇團推出25周年原創大戲「紅塵觀音-夜琴郎」，以觀世音菩薩示現塵世為點，感人的渡紅塵為線，再以孝道精神為面，點線面的結構布局，結合頂尖製作群，激盪劇場創意火花。10月19、20日在高雄文化中心至德堂演出。
1995年成立的尚和歌仔戲劇團，作品風格涵括傳統與創新，獲國藝會、文化部團隊專案獎助扶植，多次赴美西、法國、新加坡巡演。以臺語音樂劇「白香蘭」、「半人」，兩度登上國家戲劇院，多部作品入圍傳藝金曲獎。
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尚和歌仔戲劇團團長梁越玲表示，今年是尚和創團25周年，希望推出一部能代表劇團創作里程碑、又能利益眾生的好戲。「紅塵觀音-夜琴郎」劇中描述關於妙善公主的傳說，以及觀音老母的感人故事。
創作團隊緊密搭配，善於說故事的導演曾慧誠，結合國際專業劇場的導戲手法，讓作品更別具巧思。新銳作曲家周煌翔以電影般的配樂重現妙莊古國，以傳統新編展現歌仔戲曲迷人音韻。車克謙猶如燈光魔術師，搭配徐逸君老師的細膩影像，完美呈現光影畫面變化。張哲龍以具象古船啟動時光之輪，讓舞台時空巧妙轉移，從莊嚴的觀音石窟、氣勢磅礡的妙莊古國、到樸實的鄉村屋景等。功底深厚的劉冠良與舞姿曼妙的張雅婷，以盡善盡美的肢體與身段，舞動出戲曲與舞蹈的身韻魅力。
尚和歌仔戲劇團在8月底展開「紅塵觀音-夜琴郎」的五都巡演，首演在台北城市舞台，觀眾回響熱烈。第二站回到高雄，10月19、20日在高雄文化中心至德堂演出。11月9、10日在台中歌劇院大劇院；10月26、27日在新北市多功能集會堂；12月21、22日在台南文化中心演藝廳。購票可洽兩廳院售票系統。
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