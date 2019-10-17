三重機車練習場未啟用 民代批效率低落

2019-10-17 18:11 觀天下 記者羅綸宏/三重報導



三重龍門路底的堤外高灘地興建一座機車練習場，雖然工程已在8月底完工，但卻遲遲未開放使用，市議員陳啟能就批效率低落。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 為方便考照民眾就近練習，新北市議員陳啟能去年爭取在三重龍門路底的堤外高灘地，興建一座機車練習場，雖然工程已在8月底完工，但卻遲遲未開放使用，讓市民看得到卻用不到，市議員陳啟能就批效率低落。

新北市議員陳啟能指出，感覺有點遺憾！因工程8月底就完工，但至今尚未開放使用，今天邀約當地2位里長共同會勘，了解延遲開放的原因。

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三重區承德里里長吳政權指出，議員當初跟我們說9月就會開放，有很多考照的學生都在苦等，因此希望議員加把勁，再幫我們爭取一下。

除了盯開放進度外，市議員陳啟能也發現許多工程上的缺失，像練習場內的安全護欄，只有一邊裝有防撞輪胎，另一邊則完全沒有；另外，護欄末端也沒有任何安全措施，鐵片外露宛如一把利刃，看了讓人膽顫心驚！

市議員陳啟能表示，認為既然是練習場，安全考量就要非常注意，像護欄一邊有輪胎保護措施，另外一邊則完全沒有，諸多缺施希望儘速改善。

新北市高灘處科長林柏宏表示，針對議員的建議，我們會儘快研議改善或補強，完成後就會對外開放。

看完機車練習場後，一行人也到一旁同樣有工程落後情況的網球場視察，發現不僅工程落後，鋪面也改成堅硬的瀝青。

高灘處表示，鋪面更改的是應新北市網球協會的要求，目前工程已大致完成，預計10月底就可對外開放。