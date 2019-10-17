貢寮、烏來衛生所推「無人機送藥」 預計半年後試辦

2019-10-17 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市貢寮衛生所、烏來衛生所今起同步成立遠距醫療照護示範據點，透過雲端大數據及攜帶式智能科技醫療設備，以遠距會診方式填補相關專科醫師的需求，明、後年也將陸續在雙溪、平溪、石碇及坪林衛生所開辦。新北市長侯友宜也公布與台北醫學大學合作計畫，將以無人機送藥方式，解決偏鄉地區高齡社會醫療照護的困境，預計半年後試辦。

新北衛生局醫事管理科長楊時豪表示，衛生局已整合慢性病民眾就醫紀錄、自主健康量測數據、個案訪視及醫療影像紀錄，市民還可直接在家裡或社區據點量血壓、血糖，數據同步上傳雲端，到衛生所看病時，醫師就可調出紀錄判讀，且護理人員也可藉由攜帶式可傳輸、輕量化的醫療裝備，提供居家照護時，衛生所醫生同步透過遠距醫療視訊診視。

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貢寮衛生所未來將採用無人機方式，楊時豪說明，是透過智慧照護模式，提供多元化緊急照護服務模式，像是派送急救包、即時影像拍攝等，目前規畫示範內容包含藥袋模擬、包裹運送等，目前限制在20公里內，目前整體計畫尚在規畫路線跟試飛中，預計半年後試辦。

侯友宜強調，衛生所常是偏鄉地區唯一醫療據點，而貢寮離新北市最遠，醫療資源其實最不足的地方，光靠一個衛生所的據點是不夠，或是靠行動醫療車也來不及，必須要靠後勤醫療資源串起運輸廊道，照顧偏鄉長輩。

侯友宜表示，新北市有6個偏鄉區塊，會在這4年內把整個遠距醫療做好，除了貢寮、烏來外，未來在石碇、坪林、雙溪、平溪4個區，也都會用智能的科技醫療，以及雲端大數據來結合，做好遠距醫療照顧。