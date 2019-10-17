北市TMS招生變少 小野：未來找新校舍不排除擴大招生

2019-10-17 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市105學年度開辦台北市影視音實驗教育機構（TMS），培育影音製作人才，但近來遭議員點名影視音學校招生成效每況愈下，還傳出校舍要擴大；對此，文基會董事長兼任TMS校長、筆名「小野」的知名作家李遠今天出席TMS影視音實驗教育展開幕活動表示，招生名額上限已因應校舍空間調降到90人，學生人數現有85人，希望透過教育展讓更多人認識TMS；未來校舍空間在哪，要等第4屆招生重提計畫書才確定。

李遠表示，原本TMS教室設在寶藏巖時，規畫招生數上限是125人，但因為學校空間小，6間教室每次上課各約只能有5到15人，後來內部觀察上課狀況後，評估最適合的招生上限是90人；過去招生一屆招40人，現在發現太多，才會降為30多人，否則又會出現100多人要同時開會、上課，得到外面借場地如客家館等的情況，現在人數在90人以內，寶藏巖空間足以應付。

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李遠說，其實首屆招生時就想到，除在寶藏巖校舍試辦5年3屆外，北市仍有好幾處空間可選當校舍使用，例如前三軍總醫院十字樓、煥民新村、嘉禾新村等；他也覺得台北的實驗教育可在同一區，TMS與其他實驗學校變成實驗教育園區的想法，他已跟市長柯文哲建議過，預計第4屆會重新送一份5年計畫，屆時會考慮校舍地點要在哪，若空間夠大還會擴大招生數。

李遠也說，早先因大家對TMS還不是很了解，有些喜歡舞台藝術的演繹者也來報名，後來才發現TMS的主軸是在影視幕後的製作專業，如劇本、場控、剪接、攝影等，初期才有部分學員退出，但現在招生已算穩定，學生3年畢業後也會有幕後專業基礎，並由實驗學校協助學生申請大學，他本月已經寫了10多封推薦信，讓學生帶著作品去面試。