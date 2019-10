北市TMS招生變少 小野:未來找新校舍不排除擴大招生

2019-10-17 聯合報 記者 翁浩然 /台北即時報導



台北市105學年度開辦台北市影視音實驗教育機構(TMS),培育影音製作人才,但近來遭議員點名影視音學校招生成效每況愈下,還傳出校舍要擴大;對此,文基會董事長兼任TMS校長、筆名「小野」的知名作家李遠今天出席TMS影視音實驗教育展開幕活動表示,招生名額上限已因應校舍空間調降到90人,學生人數現有85人,希望透過教育展讓更多人認識TMS;未來校舍空間在哪,要等第4屆招生重提計畫書才確定。

李遠表示,原本TMS教室設在寶藏巖時,規畫招生數上限是125人,但因為學校空間小,6間教室每次上課各約只能有5到15人,後來內部觀察上課狀況後,評估最適合的招生上限是90人;過去招生一屆招40人,現在發現太多,才會降為30多人,否則又會出現100多人要同時開會、上課,得到外面借場地如客家館等的情況,現在人數在90人以內,寶藏巖空間足以應付。

李遠說,其實首屆招生時就想到,除在寶藏巖校舍試辦5年3屆外,北市仍有好幾處空間可選當校舍使用,例如前三軍總醫院十字樓、煥民新村、嘉禾新村等;他也覺得台北的實驗教育可在同一區,TMS與其他實驗學校變成實驗教育園區的想法,他已跟市長柯文哲建議過,預計第4屆會重新送一份5年計畫,屆時會考慮校舍地點要在哪,若空間夠大還會擴大招生數。

李遠也說,早先因大家對TMS還不是很了解,有些喜歡舞台藝術的演繹者也來報名,後來才發現TMS的主軸是在影視幕後的製作專業,如劇本、場控、剪接、攝影等,初期才有部分學員退出,但現在招生已算穩定,學生3年畢業後也會有幕後專業基礎,並由實驗學校協助學生申請大學,他本月已經寫了10多封推薦信,讓學生帶著作品去面試。