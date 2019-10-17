侯友宜明赴議會施政報告 議員憂市長講太久
2019-10-17 16:53
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北市長侯友宜原訂在9月30日要到新北市議會進行市政報告，但當天遇到颱風延期，市議會今進行議程變更，決定改在明下午2點市政報告，不過議員擔憂侯友宜「講太久」，報告時間從1小時縮短至半小時，其餘時間由議員質詢。
新北市議會今天討論議程變更時，民進黨團總召何博文說，上次侯市長施政質詢很有誠意，但若市長報告的時間比較長，會讓很多議員沒有辦法提問，明天一早議員又要大排長龍登記發問，是不是開放30個名額，並讓議員問到完。
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國民黨團書記長周勝考說，施政報告因為颱風關係改成明天，但原訂每個人6分鐘質詢時間，若排30個名額豈不是要質詢到晚上8點，應按照原本日程表來開會。
民進黨市議員王淑慧說，市長做的事情這麼多，應該有很多事情要報告，不然請市長報告半小時就好，讓30個名額的議員來質詢市長，剩下的時間再讓市長報告。
新北市議會過去市長施政報告時間大約1小時，大約有20個名額開放議員質詢市長，每人6分鐘。新北市議長蔣根煌表示，明天2點就請市長進行市政報告大約半小時，改為25個名額、包含3個偏鄉選區的議員，同樣每人6分鐘。
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