新北鼓勵民眾撿菸蒂 1個半月清除433萬根

2019-10-17 16:28 中央社 新北17日電



台南市環保局舉辦撿菸蒂換衛生紙活動，反應踴躍，出現大排長龍景象。 圖／環保局提供 分享 facebook 新北市府環保局鼓勵民眾撿拾菸蒂，一個半月就清除將近433萬根菸蒂，提供近8000包的垃圾袋獎勵品。活動持續到10月底為止，呼籲民眾一起維護環境，保護海洋生物也保護自己。

新北市府環保局今天表示，菸蒂對環境的威脅不容忽視，除透過清潔隊員加強清掃，及稽查人員從源頭取締，也鼓勵民眾踴躍參與「家園無菸蒂行動」，一起減少環境中的菸蒂，也藉此保護海洋。

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環保局表示，隨手亂扔的菸蒂已成為污染海洋的主要垃圾之一，菸蒂對環境的危害嚴重，濾嘴纖維含有毒物質，被丟棄後流入下水道、河川，有毒物質導致汙染土地、水和海洋，恐會傷害海洋生物，並透過食物鏈生物累積，對人體健康產生極大影響。

環保局除呼籲吸菸者自律，也鼓勵民眾加入撿拾菸蒂行列，今年推出「家園無菸蒂行動」，自8月13日起至10月31日止，民眾只要在新北市境內撿拾菸蒂達一定數量，就可至各區清潔隊兌換獎勵品。

環保局表示，截至9月30日止，民眾已協助清除約433萬根菸蒂，兌換近8000包垃圾袋獎勵品。

環保局說，這次規劃雙重獎勵，第一重獎勵為撿拾200根菸蒂可兌換3公升專用垃圾袋，600根菸蒂可兌換10公升環保兩用袋作為獎勵品。

第二重獎勵為，每撿拾200根菸蒂可再加碼兌換摸彩券參加抽獎，最大獎為新台幣5000元禮券，二獎及三獎分別為2500元及500元禮券。

環保局說，清潔隊員清掃過程發現，以餐廳外的人行道、便利商店門口的騎樓、樹蔭下及海邊最多菸蒂，不只影響市容、也阻塞下水道。將持續擴大稽查取締亂丟菸蒂者，一旦查獲將依廢棄物清理法處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

新北市自106年起至108年9月，共計取締處分1萬3000多件亂丟菸蒂，累計裁罰金額達新台幣1685萬餘元。

台南市環保局舉辦撿菸蒂換衛生紙活動，收集到132萬根菸蒂。 圖／環保局提供 分享 facebook

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