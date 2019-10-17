考駕照不怕沒地方練習 三重機車練習場10月底啟用

2019-10-17 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市剛年滿18歲適齡考機車駕照者逾45000人，其中，三重及蘆洲適齡考照者有6871人，為讓民眾在考照前有合適的機車練習場，新北市水利局高灘地管理處於三重增設練習場，議員陳啟能卻質疑，8月已完工的場地迄今仍不開放使用，「不知道在拖什麼？」

新北人口突破400萬，全市18歲以上可考機車駕照者超過340萬人、剛適齡可考照者逾45000人，其中三重、蘆洲地區18歲以上者逾50萬人、適齡考照者有6871人，但盤點全新北可供市民使用的公立機車練習場僅6處，包含板橋2處、蘆洲2處、樹林1處及永和1處。

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陳啟能今與新北市水利局、高管處、交通局及龍濱里長曾添發、承德里長吳政權一同前往新增的機車練習場視察，陳啟能表示，由於機車練習場一處難求，因此向高管處爭取於三重區龍門陸橋堤外道旁增建「淡水河畔機車練習場」。

但原訂8月底完工啟用的練習場，迄今卻遲遲未開放，陳啟能質疑「不知道主責機關在拖什麼？」除了希望高管處能盡快開放讓民眾使用練習場外，陳也發現機車練習場跑道兩側護欄，有一側及轉彎處未設置防撞安全設備，要求在開放前做改善。

對此，高管處科長林柏宏表示，三重區淡水河畔機車練習場，從今年7月開始動工，並在9月初完工，但因還未驗收工程及整理清掃周遭環境，才會延後啟用時間。