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考駕照不怕沒地方練習 三重機車練習場10月底啟用

2019-10-17 14:55聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市剛年滿18歲適齡考機車駕照者逾45000人，其中，三重及蘆洲適齡考照者有6871人，為讓民眾在考照前有合適的機車練習場，新北市水利局高灘地管理處於三重增設練習場，議員陳啟能卻質疑，8月已完工的場地迄今仍不開放使用，「不知道在拖什麼？」

新北人口突破400萬，全市18歲以上可考機車駕照者超過340萬人、剛適齡可考照者逾45000人，其中三重、蘆洲地區18歲以上者逾50萬人、適齡考照者有6871人，但盤點全新北可供市民使用的公立機車練習場僅6處，包含板橋2處、蘆洲2處、樹林1處及永和1處。

陳啟能今與新北市水利局、高管處、交通局及龍濱里長曾添發、承德里長吳政權一同前往新增的機車練習場視察，陳啟能表示，由於機車練習場一處難求，因此向高管處爭取於三重區龍門陸橋堤外道旁增建「淡水河畔機車練習場」。

但原訂8月底完工啟用的練習場，迄今卻遲遲未開放，陳啟能質疑「不知道主責機關在拖什麼？」除了希望高管處能盡快開放讓民眾使用練習場外，陳也發現機車練習場跑道兩側護欄，有一側及轉彎處未設置防撞安全設備，要求在開放前做改善。

對此，高管處科長林柏宏表示，三重區淡水河畔機車練習場，從今年7月開始動工，並在9月初完工，但因還未驗收工程及整理清掃周遭環境，才會延後啟用時間。

針對陳啟能提出練習場跑道兩側加裝防撞安全設備需求，林柏宏說，將會在一周內儘速加裝防撞設備，以維護練習者的安全，預計最慢10月底完工，並開放民眾使用機車練習場，總經費為3333618元。

三重區淡水河畔機車練習場被發現一側及轉彎處未設置防撞安全設備，恐造成練習者安全危...
三重區淡水河畔機車練習場被發現一側及轉彎處未設置防撞安全設備，恐造成練習者安全危險。圖／議員陳啟能提供
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三重區淡水河畔機車練習場因還未驗收工程及整理環境，預計10月底才會開放使用。圖／...
三重區淡水河畔機車練習場因還未驗收工程及整理環境，預計10月底才會開放使用。圖／議員陳啟能提供
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議員陳啟能（左）今與新北市水利局、高管處及里長們一同視察三重區淡水河畔機車練習場...
議員陳啟能（左）今與新北市水利局、高管處及里長們一同視察三重區淡水河畔機車練習場。
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三重區淡水河畔機車練習場因還未驗收工程及整理環境，預計10月底才會開放使用。圖／...
三重區淡水河畔機車練習場因還未驗收工程及整理環境，預計10月底才會開放使用。圖／議員陳啟能提供
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三重區淡水河畔機車練習場將在10月底才會開放使用。圖／議員陳啟能提供
三重區淡水河畔機車練習場將在10月底才會開放使用。圖／議員陳啟能提供
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議員陳啟能（左）要求練習跑道2側皆加裝防撞設備，以維護練習者安全。
議員陳啟能（左）要求練習跑道2側皆加裝防撞設備，以維護練習者安全。
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淡水河駕照
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