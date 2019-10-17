秀朗橋北側都計開發受阻 明年3月河川治理線公告外移

2019-10-17 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市「秀朗橋北側都市計畫開發案」執行受阻，由於河川治理線與河川用地線一直未向外移至環河快速道路堤防，導致14年以來，土地都只能做為停車場使用，水利局表示，新的河川治理線和河川用地線將在明年3月實施，由於堤防高度不足，經由工程改善後，也可以進行後續的區段徵收，符合地在民眾需求。

新北市議員張維倩表示，從民國94年變更中和都市計畫發布實施後，開始出現河川治理線的爭議，市府擬以區段徵收開發秀朗橋北側4.26公頃土地變為住宅區，但多數區域位於河川治理線內，無法外移到環河快速道路堤防，至今仍然無法解決，導致目前這個地區地勢低窪、逢雨必淹，先前水利署第十河川局進行大斷面測量時，也發現已完成的環河快速道路路堤位置與河川治理計畫線無法吻合。

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張維倩表示，環河快速道路路堤位置因為未依公告的河川治理計畫線施作，經濟部水利署水利規劃試驗所才再針對該工程，造成新店溪水位上升情形及碧潭堰至中正橋段水理進行檢討，導致延宕至今。未來將在秀朗橋北側都市計畫區內爭取設立公園休憩空間，並增設公共托育中心及日間照顧中心，也能將空間活化作為停車場及消防局使用。