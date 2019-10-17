南門中繼市場營運 市府承諾團進團出

2019-10-17 15:02 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



南門中繼市場盛大開幕！舊南門市場熄燈後10天，全體商家重整旗鼓開張營業，台北市政府承諾，255個商家團進團出，一起帶進中繼市場繼續營業，3年後也要一起遷回南門新市場。中繼市場雖離捷運站略遠，但有10分鐘1般的接駁車。民眾說，「逛街買東西都非常方便。好多店家都說好涼快喔，比以前好多了。」中繼市場位在杭州南路55號。

有卸貨區不怕被罰

醃製食品名店大連老闆說，「大概做30幾年了，新建的空間對消費者比較有感，停車場還蠻方便的，比較不會擔心老主顧不來，因為市政府幫忙做交通規劃跟宣傳，況且3年到了就會搬回去，那時候會更熱鬧。這邊規劃的走道比較大，在新店面的裝潢跟設計上，大家都很用心。」

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他說，與以前相比，攤位變小了，但以前的走道只有這邊一半，顧客會比較壅擠；交通也比較不方便，但市政府有提供接駁車，將來會有地下停車場。舊南門市場沒有卸貨區，很多商家都被開過罰單。

另一位老闆說，「我們這邊是賣熟食，上班族下班來我們這邊逛一逛，買幾樣菜回家就不用燒菜了，就有飯吃了。」他也說，新顧客知道有南門中繼市場，一定很有興趣會來逛逛。這邊雖然沒那麼方便，但市府現在有安排接駁車，第一次來會比較麻煩，但應該很快就習慣了。

中繼市場營運第一天，南門市場人潮非常多，已全面導入電子支付，也禁止使用美耐皿與免洗餐具。市府人員說，在美食區後方有準備區，食物會送檢、保護消費者健康，並有剩食平台可做公益關懷。

大連老闆手捧時下正夯的「芒果乾」，這類食品是南門市場的主打熱賣。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

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