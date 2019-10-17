士林夜市牛肉傳標價不清坑客 市場處：將找消保官調查

2019-10-17 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



士林夜市上個月傳有現切水果攤賣高價水果坑遊客後，今天又有網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出，昨晚到士林的某家攤販想要吃看看牛肉，排隊買兩份，未料拿到餐點後被攤販索價600元，因過去在其他地方買小份100元、大份200元，讓他頓時覺得被坑，且攤販沒貼價錢。市場處則回應，將找消保官前往調查。

該網友表示，點餐時，因為前面還有一組客人跟著一起來的，攤販就問他要幾份，剛好可一起弄，他因為曾經在別的地區也吃過同一家的「x子牛肉」，以為價格是一樣的，就沒詢問價格，「因為那都是連鎖的，加上我又買過，所以就沒想那麼多」，後來攤販拿餐點時，他問多少錢，結果攤販才說2份600元。

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網友說，這個報價讓他整個很傻眼，因為其他地區的都是小份一百大份兩百，讓他真的很憤怒，因為攤販攤位上也並沒有貼價錢；而他後來想說攤販弄好了，就沒跟攤販說不要，只是吃得很不開心，「覺得自己被當不懂價格的人，所以才被坑」。