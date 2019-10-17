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「囤房稅」採累進稅率？ 北市建議修法：6戶以上4.8％

2019-10-17 13:26聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

為保障單一且自住戶的權益，台北市柯文哲有意調整房屋稅率，確定從明年開始，要將台北市單一且自住房屋實質稅率從現行的1%，調降為0.6％，不過外界關注，「多戶」屋主稅率又會如何調整。

對此，柯文哲今上午赴市議會，針對台北市房屋稅調整規畫做專案報告，強調北市的立場就是量能課稅，目前研議取消自住3戶優惠，且不分自住與否，改以家戶持有戶數，實行差別費率；另「建商囤房稅」寬限期從現行3年縮短為1年。

由於建商囤房稅涉及修法，柯文哲表示，下周市長室會議會再拿出來討論，目前規畫是11月要討論單一且自住稅率下修，到時候再搭配那個丟出來。

根據北市府規畫，現行房屋稅，只要是自住用、全國3戶以內，稅率為1.2％；2戶以上非自住，則是每戶稅率2.4，3戶以上，每戶3.6％。

對於家戶依照持有戶數的差別費率規畫，北市府財政局長陳家蓁表示，目前是希望中央取消全國自住3戶以內1.2％的優惠，建議改成第一戶為1.2％，第二戶改為1.5%至2.4％，第四、五戶則是2.4％至3.6％，第六戶以上，內部暫定4.8％。

北市府副秘書長陳志銘表示，目前時代力量立委黃國昌已提案要求稅改修法，財政部於今年9月徵詢各縣市修法意見，當時即回復六戶以上，建議課徵4.8％。

台北市長柯文哲。本報資料照片
台北市長柯文哲。本報資料照片
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