洪都拉斯一日五股鄰長 導覽眷村文史館千件文物
為精進鄰長職能並整合鄰長人力資源，新北市展開「行動鄰長」專案，藝人洪都拉斯受到「保庇新北市」封面邀請，擔任一日鄰長，協助五股貿商里長蕭明霞環境整理、慰問榮民榮眷、充當「眷村文史館」導覽員等，洪都拉斯說，原來鄰長工作責任重大，真的要對鄰長的服務給予肯定。
新北市民政局長柯慶忠表示，新北市有22371位鄰長，數量為全台第一，鄰長不僅接地氣，許多鄰長更擁有專長，今年6月起，分別在中和、汐止及五股3區試辦「行動鄰長」專案，透過居家安全、居家衛生、社會服務3大行動服務，打造全方位在地服務，快速將市政資源給予有需求的民眾，並將於明年正式推行至整個新北市。
洪都拉斯指出，他住在五股貿商里已10幾年，大家感情相當好，因此從未想要搬進台北市，透過機會把貿商里鄰長一天內要服務里民的事項跑過一遍，才知道任務不輕鬆，不但生老病死等里民訊息都要通報，還要維護環境清潔、幫忙分類資收、擔任老人共餐志工，有些鄰長因擁有好手藝，還要支援共餐廚房。
蕭明霞說，因里長工作包羅萬象，忙不過來時，就會請鄰長代勞，貿商里有25位鄰長，除了要掌握里民生活狀況，將訊息回報里辦公處，更得擔任環保志義工或巡守隊員，因此鄰長的挑選，都會請任勞任怨、願意為社區無私付出者擔任。
對於里特色的營造，蕭明霞說，貿商里民之所以團結，主要靠鄰長們平時與里民的情感維繫，第一線輸送溫暖，此外，還要協助榮民榮眷補助案申請，及輪班擔任里內特色景點「眷村文史館」的導覽志工，是跟其他里很不一樣的地方。洪都拉斯在協助老人共餐後，也帶路分享「眷村文史館」精彩館藏，館內上千件眷村文物，都是里內超過200位陸、海、空各軍種老戰士們的壓箱寶，在蕭明霞里長號召下出借展覽。
從早年的各式戎裝、勳獎章、軍眷證、蔣公銅像、辦公用的手提皮箱、眷村常見的滑門電視、30年代的軍眷旗袍、眷村自治會的木牌，甚至小到連美國軍援的麵粉袋通通有，洪都拉斯一面導覽，也一面沉浸在懷舊時光。
另外，貿商里舉辦的節日活動，如春節聯合祭祖、端節包粽、中秋晚會、國慶升旗等，鄰長們也是不可或缺的幫手，洪都拉斯還自告奮勇，下次中秋晚會他也安排個橋段表演。洪說，花了一天出勤鄰長任務，才知道工作沒有大家想像中的簡單，深入家戶擔任里長、公所和市府的第一線，反映市民最基層的聲音，這份辛勞值得大家肯定。
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