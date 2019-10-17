士林夜市又傳坑人？網友傻眼「2盤骰子牛600元」

2019-10-17 14:07 聯合新聞網 綜合報導



有網友在士林夜市某攤販買了2份骰子牛共600元，比其他同品牌攤販售價要高。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

士林夜市近期才傳出水果攤坑殺觀光客的事件，如今又被網友爆出有攤商販賣的骰子牛售價比同品牌攤商高。一位女網友在網上PO文表示，自己到士林夜市某家攤販購買了2份骰子牛，原以為售價會跟其他同品牌攤商相同，但結帳時卻被攤商收取600元，讓她驚嘆「真的不知道是我吃米不知米價嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己16日到士林夜市的某家攤販排隊買骰子牛，因為過去曾在別的地方吃過同一家的東西，她以為價格都是一樣，小份的100元、大份的200元，因此並沒有詢問價格，後來拿到餐點時，店家卻跟她收取2份600元的價格，讓原PO傻眼。

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原PO表示當時攤位上並沒有貼價錢，加上食物已經做好了，只好接受付錢，但當下吃的很不開心，她說「覺得自己被當不懂價格的人，所以才被坑。」、「玻璃心真的會碎滿地。」

而許多網友看完文章後也紛紛回應，「超誇張！價錢一點都不夜市」、「怎麼沒先問錢呢？沒有價目表的店家很恐怖的。」、「600去好市多買牛肉吃到不要不要的了。」、「台灣的大夜市基本上都不適合台灣人去了，只能騙騙外國客，然後才喊沒陸客生活不下去」、「我上週剛吃過，整個士林夜市算一算可能有10家⋯⋯的確沒貼價格的攤子不少，沒貼價格好像也都比較不便宜。」