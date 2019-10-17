北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估
2019-10-17 12:46
聯合報 記者邱瓊玉
／台北即時報導
不堪北捷運輸本業長期虧損，北捷近來有意調整票價優惠，打算取消現有的電子票證8折優惠引發各界關注。台北市長柯文哲今赴議會也為此做專案報告，市議員陳重文則是當場建議，應該要比照1280月票優惠的概念，推出800元的台北市境內月票。
對此，柯文哲表示，要進行評估；北市交通局長陳學台則說，會評估可行性。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
陳重文表示，目前1280月票，其實嘉惠比較多的都是新北市民，但是捷運取消8折優惠，影響比較多的是台北市民，不能拿台北市民的小確幸，來取消八折優惠，成為省錢的方法。
北捷表示，捷運運輸本業一年虧損10億左右，取消八折優惠後，大概會多出20幾億元收入。
陳重文建議，取消8折優惠後，應該要推北市境內800元月票吃到飽，比照捷運公車轉乘、微笑單車等。
柯文哲則承諾，會由副秘書長陳志銘擔任PM列管，研議可行性。
留言